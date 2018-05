Paulina Armería, ni las lesiones detienen su anhelo de seguir trascendiendo en el taekwondo.

Ni las lesiones detienen su anhelo de seguir trascendiendo en el taekwondo.

Por lo que Paulina Armería sigue recuperándose satisfactoriamente de una lesión para formar parte de la delegación que representará al país en los Juegos Centroamericanos.

Armería Vecchi sufrió una fractura en la mano derecha y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Después de unos meses, a la deportista se le quitó el yeso y sigue entrenando al máximo para recuperar su nivel.

“Estoy haciendo sesiones de fisioterapia para recuperarme más rápidamente. No tengo mucha movilidad en la mano pero poco a poco la estoy fortaleciendo. Todavía me duele, pero no he parado de trabajar con los estrategas”.

De la categoría de -57 kilogramos, destacó que pronto estará mucho mejor.

“Fue una fractura del quinto metacarpiano que tuve en una pelea. Desafortunadamente no se detectó a tiempo y se convirtió en una fractura desplazada. Me hicieron cirugía en la que me colocaron un injerto de mi propio hueso y un clavo. Así que la recuperación tardó un poco, pero ya estoy en la fase final de la misma”.

Mencionó que serán sus primeros Juegos, los de Barranquilla.

“Así que es una ilusión muy grande porque es la primera vez que estaré en este evento, del cual me han contado maravillas. No pude clasificar a los anteriores, entonces estoy muy emocionada porque dicen que es un ambiente muy agradable durante las competencias”. También en este año tienen el Panamericano de la especialidad, que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, pero tal vez no asista a ese encuentro.

“Es una semana antes de la justa regional, pero a lo mejor no vamos. Habrá evaluaciones y verán quienes están aptos para competir porque otras compañeras también andan con lesiones. En lo personal prefiero los Centroamericanos. Mi mente está en Barranquilla, aunque mi mano es primero y estoy enfocada en la recuperación”.

Asimismo, platicó tiene confianza en lo que viene y más.

“Regresé motivada de Mérida. Fue una excelente oportunidad de convivir con los demás deportistas que no conocía. Nos dieron pláticas y la verdad que me sirvió de mucho”.

Ahora Paulina valora más todo lo que ha vivido en el deporte.

“Nunca me había pasado algo tan fuerte. Cuando sucede, valoras más lo que haces. A veces todo es rutinario y se te olvida lo que te ha costado llegar hasta donde estás.Nunca me habían operado, pero espero que sea de buena suerte”.