Esto en podcast | A romper los pronósticos en Tokio 2020

En la nueva entrega de Esto en Podcast podrás escuchar la conversación de Salvador Aguilera y Héctor Reyes con Bernardo de la Garza, quien es ex director de la Conade. En su gestión tuvo comunicación directa con deportistas y entrenadores, para resolver al momento cualquier situación, supo controlar a las Federaciones e hizo una excelente mancuerna con Alejandro Cárdenas.

Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue de gran utilidad en el día a día, para allanar el camino por simple que pudiera parecer. De esa época todavía México tiene a un alto porcentaje de deportistas que ganaron preseas durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Bernardo, quien se consideró privilegiado al convivir con los deportistas en sus años de gestión, no ha perdido contacto con ellos, además de que es un conocedor de la estructura del deporte nacional, destacó el número de medallas obtenidas en Perú, la caída de Cuba, así como los progresos de Brasil y Colombia.

Tocó diferentes temas de acuerdo a su experiencia, entre ellos la distancia que ha marcado la cúpula del COM con sus miembros permanentes. Desde su punto de vista no hay necesidad de tener dos Centros de Alto Rendimiento y también la familia olímpica no ha hecho lo necesario para encontrar fórmulas de autogestión.



Le gustaría que la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fuera numerosa, porque denotaría un mayor crecimiento competitivo, por consiguiente mayores opciones de medallas olímpicas.

México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe rompió las expectativas, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 lo volvió a hacer y ahora el reto sería superar las nueve preseas obtenidas en los Juegos Olímpicos de México 1968.

Bernardo de la Garza fue candidato a la Presidencia, director de la CONADE, es miembro permanente del COM y presidente de la Asociación de Triatlón de la Ciudad de México, entre otras actividades que desempeña en la actualidad.

