[Podcast] Esto en podcast | La medallista María de los Ángeles Ortiz es discriminada en su entidad

La tetracampeona parapanamericana María de los Ángeles Ortiz denunció que Veracruz, la entidad de dónde es su papá y ha pasado gran parte de su vida le cerró las puertas. Le quitaron su beca deportiva y quieren cobrar por entrenar en las instalaciones oficiales con la justificación de que no es originaria de ese estado.

“Ninguna fuerza supera el poder del amor d Dios no importa el tamaño d tus problemas pon todo en sus manos haz tu trabajo y verás el resultado,el secreto es CREER EN EL Y CREER EN TI aún cuando todo parezca lo contrario” @ProudPara @ONUMujeres @NTelevisa_com @presidenciamexi pic.twitter.com/2lwIpvORwu — ANGELES ORTIZ (@angelesmundial) August 27, 2019

“Después de 15 años de tener una beca, la nueva gestión que entró del Instituto Veracruzano del deporte me la quitó, sin decirme nada me despojó de un derecho que como deportista con trayectoria tengo y me quitaron el derecho de portar el uniforme veracruzano, me dicen que ya no tengo derecho de pertenecer a mi entidad a pesar de que es un derecho constitucional”, denunció la afamada deportista paralímpica en la especialidad de impulso de bala en nuestro podcast.