“Por mí que vendan Tupperware”: Ana Guevara responde a nadadoras y las llama mentirosas

Luego de que las integrantes de la Selección Nacional de natación artística hablaran abiertamente sobre la falta de apoyos y que, salieran a aclarar que no recibieron un solo recurso público, pues la mayor parte de su viaje a Egipto fue cubierto por Fundación Telmex, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), habló al respecto y llamó mentirosas a las nadadoras.

En entrevista para W Radio, la exatleta olímpica señaló que las nadadoras mexicanas son unas “mentirosas”. Además de que tienen un "adeudo" millonario con la Conade, por lo que sus reclamos no tienen validés y mucho menos si se trata en contra del presidente.

“Son mentirosas porque son 40 mdp invertidos. Tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al presidente de la República , cuando él entregó el apoyo aún con el Covid. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, dijo.

Las deportistas mexicanas comenzaron una venta de trajes de baño y toallas para reunir recursos, al respecto, Ana Guevara también respondió e incluso fue un poco irónica, pues para la servidora pública ellas son las que tienen una deuda con el país.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avón o Tupperware. Pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. Las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, aseveró.

Sobre la polémica tras lo dicho por el presidente en la mañanera y los supuestos apoyos de la SEDENA, Ana fue egérgica y aseguró que la instancia las respalda.

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, Conade. Es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿a ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, recalcó.

Por último, Ana Guevara reiteró que para la Conade no tiene compromiso alguno con el equipo, pues la intervención del Comité de Estabilización montado por World Athletics transgrede las leyes mexicanas.

“La Federación de deportes acuáticos está bajo un proceso lega no vinculante con Conade. Detrás de ello nació un Comité Estabilizador que no es legal bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa que la Federación de deportes acuáticos tenga tanta irregularidad y lamentablemente perjudiquen a los atletas”, cerró.

