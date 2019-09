Por primera vez, México clasifica a Juegos Olímpicos en Sóftbol Femenil

El seleccionado mexicano en softbol femenil, hizo historia al clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después de vencer a Canadá con una pizarra final de 1-2, uniéndose así a Japón, Estados Unidos e Italia en el grupo de selecciones que ya cuentan con boleto para la justa.

Ambos equipos llegaron al enfrentamiento final, con una marca de tres triunfos y cero derrotas, por lo que las emociones en el diamante estuvieron presentes en todo momento.

Por la novena tricolor, Dallas Escobedo fue la jugadora más destacada del conjunto con dos carreras producidas que le dieron la vuelta al marcador en el quinto capítulo del encuentro.

Con la pizarra en 1-0, México le dio la vuelta en la quinta entrada cuando Sashel Palacios abrió el capítulo con un sencillo, después, con Brittany Cervantes y Chelsea González llenaron las bases para que, con una base por bolas, Suzannah González envió la carrera del empate.

🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 Mexico takes the lead with an RBI single by Nicole Mendes!!! pic.twitter.com/9dlSH93zRo — WBSC Softball #RoadToTokyo (@WBSCsoftball) August 31, 2019

Con un out en la pizarra, Nicole Méndez conectó un sencillo al jardín izquierdo impulsando la carrera de la victoria; Para que después Dallas Escobedo llegara a concretar el pase a Tokio con un gran repertorio de lanzamientos.

“Solo intente mantener la calma, disfrutar el momento, disfrutar de la multitud y ser yo misma”, expresó Escobedo a WBSC