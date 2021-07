Los atletas de Tokio 2020 que quisieron cambiar al mundo

Ha pasado una semana desde que iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y todo apunta a que se convertirán en unos de los más peculiares, no sólo por el contexto de pandemia en el que se realizan, sino por las manifestaciones de luchas sociales que han rodeado las competencias.

Si bien desde hace décadas la sociedad viene luchando por reivindicar los derechos y el papel de ciertos grupos, durante los últimos años ciertamente se han acelerado y visibilizado los esfuerzos por desaparecer prácticas nocivas arraigadas en la colectividad, y los deportes no eran la excepción.

Sexualización de los uniformes femeninos

Las condiciones de la mujer en la sociedad es probablemente el tema que ocupa la mayor parte de los reflectores en el mundo en cuanto reivindicaciones se refiere. Quizá por incluir en su espectro otros factores de precarización o por ser una de las luchas más antiguas.

Selección Noruega de Balonmano de Playa Femenil

En Tokio 2020, una de las primeras muestras de manifestación vino con del uniforme de la Selección noruega de balonmano de playa femenil. Apenas unos días antes de que iniciaran las competencias en Japón, la Federación Europea de Balonmano aplicó una multa a las jugadoras de la Selección de Noruega por haber disputado un encuentro usando shorts en lugar del bikini que estipula el reglamento.

Cada una de las jugadoras deberá pagar 150 euros, pues la multa total es de mil 500 euros | Foto: @NORhandball

Las jugadoras y la Federación Noruega de Balonmano estaban conscientes de la multa que vendría desde el órgano regulador europeo de este deporte, pero decidieron cambiar su uniforme como protesta ante la sexualización del cuerpo femenino en el deporte.

De acuerdo con el reglamento internacional de balonmano, el uniforme de los equipos femeninos debe estar compuesto en la parte bajo por un bikini "con ajuste ceñido y cortado en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna".

Por el contrario, el uniforme del equipo varonil está compuesto por playera sin mangas y shorts hasta 10 centímetros arriba de la rodilla, siempre y cuando no sean demasiado holgados.

No hay diferencia en las condiciones de juego entre los equipos varoniles y femeniles; sin embargo, el uniforme es completamente opuesto.

Por esta situación, la Federación Noruega de Balonmano presentó una queja en 2006 ante la Federación Internacional, argumentando que las características del uniforme femenil podría resultar incómodo para aquellas deportistas que no quisieran mostrar su cuerpo.

Después de la multa impuesta por la Federación Europea, un portavoz señaló que el organismo se limitaba a cumplir las normas establecidas, y afirmó que el cambio "sólo puede venir de la Federación Internacional".

When the men play a sport wearing long shorts and tank tops, but the women are REQUIRED to wear bikini tops and bottoms, THAT is sexism! So either let the women wear the same as the men, or make the men play in Speedos. pic.twitter.com/5sZaU88Q7v — Shannon Burkett (@shaeburks) July 25, 2021

Los encargados de la Federación Noruega señalaron que apoyan a sus jugadoras y que el organismo se hará cargo de la multa. En el mismo sentido, las autoridades deportivas del país señalaron que resulta ridículo y machista el castigo impuesto.

Por otro lado, una vez que se hizo de conocimiento público la situación de las seleccionadas noruegas, la cantante estadounidense Pink se ofreció a pagar la suma impuesta por la Federación Europea y aseguró estar orgullosa de las jugadoras.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

Equipo de Gimnasia Femenil de Alemania

La gimnastas que representarían a Alemania durante Tokio 2020 también decidieron cambiar la indumentaria que tradicionalmente se observa en estas competiciones.

Según las declaraciones del equipo, fueron las atletas quienes decidieron como equipo dejar de lado el tradicional leotardo con corte bikini que se ve en las competencias de gimnasia y reemplazarlo por un unitardo, que cubre tanto los brazos como las piernas hasta el tobillo.

Las gimnastas aseguraron que el cambio fue iniciativa suya. / Foto: AFP

Las gimnastas señalaron que escogieron cambiar su uniforme como una muestra de que cada mujer debería tener la libertad de escoger qué ponerse, y que en el deporte, lo más importante es usar lo que te haga sentir más cómodo en las competencias.

Además comentaron que no se trataba de eliminar el uso del leotardo, sino de una decisión "día a día", dependiendo de lo que quisieran utilizar en cada evento.

La Federación Alemana de Gimnasia declaró en el mes de abril que los uniformes de cuerpo completo son un posicionamiento en contra de la sexualización en la gimnasia, y que el objetivo es que las atletas se presenten estéticamente sin sentirse incómodas.

La iniciativa de cambiar los uniformes vino de las atletas y estuvo respaldada por los entrenadores. / Foto: Twitter @lmnunez_

A diferencia de lo que ocurrió con las seleccionadas noruegas de balonmano, las alemanas no recibieron ningún apercibimiento. La Federación Internacional de Gimnasia permite el uso de uniformes de mangas completas y el uso de medias siempre y cuando sean del mismo color del leotardo.

El organismo rector de la gimnasia alemana declaró que esperaban que el buen recibimiento de los uniformes de su equipo sirviera para que otros se sintieran libres de utilizar la indumentaria que les resultara más cómoda.

¿Qué opinan los profesionales del deporte?

Varios especialistas en preparación deportiva han señalado que el uso de uniformes que hagan sentir cómodos a las y los atletas tiene un impacto directo en su competitividad, por lo que su opinión al respecto debería ser uno de los factores más importantes al determinar los parámetros de la vestimenta.

Señalan también que la diferencia entre los uniformes femeniles y varoniles proviene principalmente de una regulación que ve a las atletas femeninas como un adorno y perpetua la exhibición de sus cuerpos como parte del deporte.

Asimismo, aseguran que la falta de representación femenina en los órganos reguladores deja sin voz a las mujeres que se desarrollan en cualquier rama deportiva.

Visibilización LGBT+

Otra de las luchas más visibles tiene que ver con la orientación sexual de las personas. En una sociedad marcada por la heteronormatividad y los roles de género, formar parte de la disidencia influye notablemente en tus posibilidades de desarrollo, así como en los obstáculos a superar en cualquier ámbito.

Por lo anterior, las personas homosexuales, bisexuales, o de cualquier otra disidencia sexual, en muy pocos casos ocupan puestos en las grandes esferas de cualquier disciplina. En el caso del deporte de alto rendimiento, históricamente reservado para hombres heterosexuales, el panorama resulta incluso más complicado.

En este contexto, Tom Daley, clavadista británico, declaró sentirse orgulloso de ser un hombre gay y ser campeón olímpico, después de conseguir la medalla de oro en clavados sincronizados desde el trampolín de 10 mts. en Tokio 2020.

Los Juego Olímpicos de Tokio se presentan la mayor participación de atletas LGBT+ hasta la fecha. / Foto: AFP

Los Juegos realizados en Japón son la cuarta participación de Daley, quién después de Londres 2012 habló abiertamente de su orientación sexual y comenzó a realizar activismo en pro de la comunidad LGBT+.

La sociedad y la discriminación que ejerce en contra de las personas que no encajan en los parámetros establecidos ha orillado que los logros conseguidos por alguna de ellas se convierta en una plataforma para expresar el orgullo de su sexualidad ante los tabúes y estigmas que enfrentan:

Tom Daley “Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico” para todas las Tatianas Navka, Abascales, Monasterios, Trump, Bolsonaros, Andrzej Duda, Pútines, Orbames y LGTBIfóbicos del planeta 🌍🏳️‍🌈#Tokio2021 👏 pic.twitter.com/Cwr5AqdSyn — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) July 26, 2021

"Siempre sentí que estaba solo, que era diferente y no encajaba. Había algo en mí que no iba a ser tan bueno como la sociedad quería. [...] Cualquier joven LGBT+ puede ver que no importa cuán solo se sienta, no lo está, y puede lograr cualquier cosa", sentenció en medallista olímpico.