¿Quién es Rachael Gunn? La breakdancer que se volvió viral en París 2024

Rachael Gunn, la representante de Australia en los Juegos Olímpicos de París 2024 se volvió tendencia en redes sociales luego de su participación en la competencia de Breakdance debido a su peculiar coreografía.

Su actuación desconcertó a los usuarios del internet así como a los espectadores que se encontraban en la prueba, pues la actuación de Gunn más bien parecía una broma, según los comentarios hallados en varios videos donde aparece Rachael al realizar su rutina.

La breakdance australiana se enfrentó a una deportista de Estados Unidos de nombre Logan Edra “Logistx”, de 21 años, quien presentó una rutina más estética.

¿Quién es Rachael Gunn, la breakdancer de los Juegos Olímpicos 2024?

Rachael Gunn es originaria de Sidney, Australia, tiene 36 años y es una profesora e investigadora especializada en la danza, la política de género y la dinámica entre metodologías teóricas y prácticas, de acuerdo con The New York Times.

Tiene un doctorado en estudios culturales por la Universidad Macquarie, también es bailarina de claqué y jazz y tiene conocimientos en baile de salón.

Ganó el campeonato de brea dance de Oceanía en 2023 y siguió las normas de la Federación Mundial de Danza Deportiva para competir dentro de los estándares del Comité Olímpico Internacional, de acuerdo con La Vanguardia.

#australia #breaking #breakdance #rachelgunn #olympics #dance #break #breakdancing #TIJN #tijneyewear #olympicsTIJN ♬ original sound - swaaag dance @swaaag_.dance Breaking might be my new favorite sport 😂😂 #paris2024

Para B-girl Raygun, la inclusión del breakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024 significaba una oportunidad para los profesionales de este estilo de baile, según lo dicho por ella en una entrevista con The Economist.

“La visibilidad y la legitimidad que conlleva ser deporte olímpico ampliará las oportunidades profesionales de los breakers. Esto es especialmente significativo para una actividad tan diversa como el breaking. El breaking ofrece la oportunidad de explorar nuevas formas del espíritu olímpico(...) Nos demuestra que en realidad desconocemos todos los puntos sobre los que el cuerpo puede girar o lanzar su peso, las diferentes formas que puede adoptar o todas las maneras en que puede moverse”, expresó la deportista.

#australia #breakdance #2024 ♬ Jam On It - Newcleus @full10064 Australian Olympic great Anna Meares says the social media mocking of a breaker for her routine and choice of clothing is "really disappointing". Rachael Gunn, 36, failed to win over the judges as she lost her three round-robin contests in the competitive form of breakdancing by an aggregate score of 54-0 on Friday. #olimpics

Rachel Gunn da mensaje

Rachael Gunn envió un breve mensaje en sus redes sociales ante la ola de burlas y críticas que generó su estilo en la pista de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No tengas miedo de ser diferente, sal y represéntate a ti mismo, nunca sabes a dónde te llevará eso", dijo en su cuenta de Instagram.

Durante la competencia ocurrida el fin de semana pasado, el público presente dio aplausos tímidos para Raygun, sin embargo, los nueve jueces fueron duros, durante las dos rondas de la competencia el jurado votó por Logistx, quien ganó, 18-0; Gunn no obtuvo ningún punto a favor.

En las redes sociales, las críticas contra Gunn fueron en varios sentidos, pero los que más destacaron fueron que gracias a su participación el breakdance ya no será un deporte olímpico y que todo pudo ser parte de un plan para afectar a la disciplina.

“Gracias a ella el Break dance nunca más será una disciplina olímpica. Al menos dejó huella en la historia”, “perdió total seriedad la olimpiada”, “¿Y si le pagaron para que hiciera lo peor? Se supone que tiene un doctorado?”, fueron algunos de los comentarios contra la deportista.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese y la federación australiana de breakdance AusBreaking salieron en defensa de Gunn.

“Condenamos el acoso y la intimidación global en internet contra Raygun. La presión para actuar en el escenario olímpico es inmensa, especialmente contra los oponentes de su grupo particular. Nos solidarizamos con Raygun”, dijo AusBreaking en un comunicado.