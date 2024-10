Ravens se consolida como candidato tras derrotar a los Buccaneers en Tampa Bay

Con cinco pases de touchdown, Lamar Jackson dio un partido digno de sus mejores noches y lideró con maestría la paliza de los Ravens sobre los Buccaneers. Baltimore se impuso con relativa facilidad en un duelo que en principio parecía parejo y el marcador de 41-31 refleja a la perfección ese dominio.

Las dudas sobre si Lamar Jackson vale lo que cobra tienen tiempo que desaparecieron. El quarterback es el cuerpo y alma de los Ravens y por consecuencia resulta indispensable. El mariscal de campo no solo lideró la victoria, sino que también puso nombre en la lista de candidatos al MVP, galardón al que aspira por segundo año consecutivo.

Fue la fiesta de Lamar, curiosamente por aire, y no por tierra, como acostumbra. El mariscal de campo soltó el brazo y se mostró especialmente elusivo en el juego aéreo, con envíos de fantasía. A pesar de que los Buccaneers tomaron una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto, los Ravens emprendieron el vuelo y no hubo quien los detuviera.

Americano 49ers vencen a los Seahawks en una dura visita a Seattle

Jackson tomó ritmo y encadenó una secuencia de 34 puntos sin respuesta. El mariscal de campo lanzó dos pases de touchdown al ala cerrada Mark Andrews, uno más a su corredor Justice Hill y un bombazo al receptor Rashod Bateman.

La fiesta de puntos de Baltimore coincidió con el peor momento de los Buccaneers, con un Baker Mayfield especialmente impreciso. El quarterback fue interceptado en dos ocasiones y batalló tras la lesión de su receptor Mike Evans.

LAMAR FIVE TOUCHDOWN PASSES.



This one to Derrick Henry!



📺: #BALvsTB on ESPN/ABC

📱: Stream on #NFLPlus and ESPN+ pic.twitter.com/WuzSUkzG4b — NFL (@NFL) October 22, 2024

Fue hasta el cuarto cuarto, cuando todo parecía estar definido, que los Buccaneers buscaron apretar el partido y pusieron puntos en la pizarra. Baker Mayfield encontró ritmo y lanzó dos pases de anotación a su corredor Rachaad White, También anotó el corredor Bucky Irving en un final mucho más apretado de lo que se esperaba. Baltimore, sin embargo, calmó la reacción de los Buccaneers con otro pase de Jackson a la zona prometida, esta vez a su corredor Derrick Henry, quien fue maniatado durante gran parte del partido pero sobre el final fue determinante, con un acarreo de 80 yardas y la recepción de touchdown.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A pesar de la reacción de Tampa Bay, la victoria nunca estuvo en duda para los Ravens, que se colocaron con una marca de 5-2 y ahora mismo se perfila como uno de los pocos equipos capaces de plantarle cara a los invictos Chiefs. Los Buccaneers, que hasta el momento habían protagonizado una buena temporada, quedaron con registro de 4-3 y preocupa el estado de salud de sus principales receptores, con una grave lesión de Godwin en los segundos finales, aunado a la baja de Evans al principio del partido.

Nota publicada en ESTO