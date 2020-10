¡Tampa Bay derrota a Astros y va a la Serie Mundial!

Los Rays de Tampa Bay derrotaron 4x2 a los Astros de Houston en el séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana y clasificaron a la Serie Mundial de béisbol por segunda vez en su historia.

Los Astros fueron el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas que remontó una desventaja de 3-0 en una serie para forzar el séptimo juego, pero en el partido definitivo se vieron superados por el equipo de Tampa Bay en el Petco Park de San Diego, California.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Un jonrón del cubano Randy Arozarena, con el que batió el récord de cuadrangulares de un novato en unos playoffs, y otro del estadounidense Mike Zunino encarrilaron el triunfo de los Rays mientras que el puertorriqueño Carlos Correa impulsó dos carreras para los Astros.

For the first time since 2008, your Tampa Bay Rays are heading to the World Series! pic.twitter.com/FBCVaji2xT — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 18, 2020

El rival de Tampa Bay en la Serie Mundial saldrá de la eliminatoria entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta, que el domingo juegan su séptimo y definitivo partido.

"Es increíble. Estoy extremadamente agradecido. No ha sido un camino fácil llegar hasta este punto (…) Esto es para lo que jugamos, va a ser divertido. Estamos listos para ir a Dallas", señaló Zunino después del juego.

Los Astros buscaban llegar a la Serie Mundial por tercera vez cuatro años luego de haber ganado en el 2017 (a los Dodgers), pero perdieron el año pasado ante los Nacionales de Washington.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast