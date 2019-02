Los ganadores del exitoso reality Exatlón comparten su experiencia

Los finalistas del reality show Exatlón, Aidée Hernández, Aristeo Cázares, Evelyn Guijarro y el futbolista Patricio Araujo, visitaron la Redacción del Diario de los Deportistas, donde nos platicaron su experiencia vivida en las playas de Santo Domingo, República Dominicana, durante su estancia de seis meses, en donde los deportistas mostraron sus capacidades dentro de los circuitos.

AIDÉE HERNÁNDEZ

La esgrimista mexicana conquistó el título al vencer en la final a la tapatía Evelyn Guijarro, en una final cardiaca. Así lo manifestó la feliz ganadora. “En ese momento vi pasar todo el tiempo que estuve ahí, tantas cosas que viví, tantos momentos y me sentí muy tranquila, muy feliz y al ver ese palo que era el final, fue una competencia con muchas emociones, nervios, ansiedad”.

La esgrimista Aidée Hernández continuará con su carrera deportiva, luego de convertirse en la primera mujer en ganar el popular “reality show” de TV Azteca.

La guapa oriunda de Guadalajara, Jalisco, visitó la Redacción de ESTO, donde nos platicó cómo vivió el momento cuando se proclamó campeona, luego de tres meses de competencia. “Cuando entré tenía un compromiso con mi hermana, cuando ella sale y justo me tocó entrar. A Alely la veía con muchas posibilidades de llegar a la final", explicó.

ARISTEO CÁZARES

El veracruzano emuló lo hecho por su hermano Ernesto en la primera edición del Exatlón, Aristeo venció al “Pato” Araujo en la gran final.

“Deseo seguir mi carrera como atleta profesional; terminar mis estudios universitarios; con el dinero del premio, planeo apoyar la primaria en la que estudié en Coatzacoalcos, Veracruz, para regresarle un poco de lo que ahí me dieron”, aseguró.

“PATO” ARAUJO

El futbolista Patricio Araujo, compeón mundial Sub-17, nos confesó su experiencia en Exatlón y para eso tuvo que dejar las canchas durante seis meses.

“Fueron seis meses de mi vida que valieron mucho la pena, sobre todo por las personas que conocí y en verdad quiero decirle a la gente que todos aprendimos a valorar las cosas que no se tienen ahí”.

Pese a no lograr la corona, el Pato se dijo satisfecho con el segundo, sin embargo la idea era ganar. “Cuando entré llegué con la idea de que iba a ganar, pero luego se alargó ya que según iba a terminar en diciembre”.

EVELYN GUIJARRO

La lanzadora de jabalina era la favorita para llevarse la competencia, pero dos tiros la separaron de ser la gran ganadora, no obstante la tapatía Evelyn Guijarro dejó una constancia y ejemplo admirable, así como supremacía en la recta final.

“El Exatlón no era en lo absoluto rutinario, todos los días nos sorprendía con nuevos circuitos y dinámicas. Fueron los seis meses más interesantes e intrigados de mi vida, pues amanecía y no sabía qué esperar. Ningún día me aburrí y en los días libres había mucho que pensar en lo que viniera”, finalizó.