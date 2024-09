¿Quién era Rebecca Cheptegei, la atleta olímpica que fue quemada por su pareja?

Rebecca Cheptegei era una atleta olímpica que murió este jueves producto de las quemaduras que presuntamente le habría causado su pareja sentimental cuando le roció gasolina y le prendió fuego.

De acuerdo con el informe policial que consultó la agencia AFP, el sospechoso identificado como Dickson Ndiema Marangach la habría atacado frente a sus dos hijas de nueve y 11 años de edad.

Por su parte, Kimani Mbugua, el médico a cargo de la unidad de cuidados intensivos del Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), dijo que la deportista de 33 años tenía quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo y que eso condujo a la falla de varios órganos, por lo que no pudo salir con vida.

Deportes Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, quien fue atacada con fuego por su pareja

¿Quién era Rebecca Cheptegei?

Según la información de la organización World Athletics, la deportista nació en Uganda en 1991 y desde los 15 años representó a su país en distintas disciplinas como campeonatos de pista, ruta, cross country y montaña.

Te podría interesar: La paratleta Tracy Otto sobrevivió a la agresión de su exnovio y ahora busca triunfar en París 2024

De forma reciente participó en el maratón de los Juegos Olímpicos de París, quedando en el puesto número 44, aunque su carrera como deportista quedó quedó marcada luego su victoria en la carrera de subida y bajada en el Campeonato Mundial de Mountain Running y Trail Running en 2022.

Rebecca Cheptegei, 2022 world mountain running champion, dies tragically.



World Athletics is shocked and deeply saddened to learn that Ugandan distance runner Rebecca Cheptegei died tragically on Thursday (5 September) as a result of an alleged domestic abuse attack.… pic.twitter.com/Y2jn1yWffS — World Athletics (@WorldAthletics) September 5, 2024

El presidente de la organización World Athletics, Sebastian Coe dijo que “Rebecca era una corredora increíblemente versátil que todavía tenía mucho que dar en las carreteras, las montañas y los senderos de cross country".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte, la Federación Ugandesa de Atletismo también lamentó la muerte de la atleta a causa de la violencia doméstica por parte de su pareja.

"Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz", dijo la Federación desde su cuenta de X.

Con información de AFP