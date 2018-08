Regresa la NBA a México: conoce las fechas y partidos

La NBA y Zignia Live anunciaron hoy que los NBA Mexico City Games 2018 tendrán al Orlando Magic jugando dos partidos de temporada regular ante los Chicago Bulls, el jueves 13 de diciembre, y contra el Jazz de Utah, el sábado 15 de diciembre, en la Arena Ciudad de México de esta capital.

Esta será la tercera campaña consecutiva en que la NBA juegue dos partidos de temporada regular en la Ciudad de México.

OFFICIAL: The Bulls will play the @OrlandoMagic at the Arena Ciudad de Mexico in Mexico City this season! 🇲🇽 💯



Read: https://t.co/FJdwV41Idq pic.twitter.com/ZCvN5SxpfS — Chicago Bulls (@chicagobulls) 7 de agosto de 2018

Los NBA Mexico City Games 2018 marcarán los juegos 27 y 28 en nuestro país desde 1992, la mayor cantidad de encuentros realizados en cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, en el roster del Magic se encuentran Aaron Gordon y Mohamed Bamba, sexta selección global del NBA Draft 2018. Con los Bulls destaca el dos veces ganador del Concurso de Retacadas, Zach LaVine, y el delantero finlandés Lauri Markkanen. Por su parte, el Jazz es liderado por el español Ricky Rubio y el Defensivo del Año, el francés Rudy Gobert.