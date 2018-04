María Fernanda Mora rompe el silencio tras acoso sexual en plena transmisión en vivo

Seis días después del acoso sexual que vivió en plena transmisión, la reportera María Fernanda Mora, de Fox Sports, rompe el silencio para reiterar lo que otras mujeres que se dedican a esta profesión piden durante los últimos días: RESPETO.



El miércoles pasado, luego que las Chivas consiguieran el campeonato de la Concacaf, María Fernanda fue acosada por un seguidor del Rebaño en pleno enlace en vivo, situación que ha indignado al medio deportivo en México y otros países, aunque sigue latente las opiniones que minimizan este caso.

Foto: Twitter @marifermora90

A través de su cuenta de Twitter, la periodista compartió una carta donde afirma que “la solución no es que nos marginen de cubrir tales o cuales eventos, el asunto es que todos debemos ejercer nuestra profesión con libertad. Exigimos respeto”.



Explicó la situación que vivió aquel día, asegurando que no fue un simple “roce” como las redes sociales han dicho.

El pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé: ‘puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente’, y continúe hablando frente a la cámara. Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más

Asimismo, les contesta a quienes dicen que exageró porque sólo se trató de un “arrimón”: “hasta una mirada lasciva vulnera una mujer”.



Menciona que no se arrepiente de su reacción, pues lo único que hizo fue defenderse, “porque las mujeres no nos vamos a dejar y no nos vamos a callar”.

Además, tocó un punto medular en una sociedad machista como la mexicana:

“El hecho no es salir de noche sola, no es caminar por la calle, no es usar un bikini, un escote pronunciado o una falda corta. El problema es que existen quienes se sienten con derechos sobre el cuerpo de otras personas”.

Hay que dejarlo muy en claro: el problema siempre es el agresor, no nosotras

La comunicadora también agradeció las muestras de apoyo, pero se dijo alarmada por comentarios donde le dicen que se lo merecía por “puta”, que “me van o que me debieron violar” y que “yo me lo busqué”.

“Palabras que me revictimizan y son el reflejo de que el machismo y la misoginia están profundamente arraigados en nuestra sociedad”, lamenta María Fernanda Mora.

A la opinión pública



Tras los hechos del pasado 26 de abril en La Minerva. pic.twitter.com/9cgJJOhlWl — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 30 de abril de 2018