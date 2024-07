“Rezan” en TikTok por el éxito de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París

El 26 de julio iniciará la justa deportiva en la que 10 mil 500 atletas de todo el mundo competirán para colocarse en los primeros lugares del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un total de 109 atletas (63 mujeres y 46 hombres) conforman la delegación azteca que va a representar a México en 27 de 36 disciplinas para buscar un lugar en el podio, ya sea con con oro, plata o bronce.

Por ello, algunos usuarios de TikTok han comenzado a pedir por el éxito de los deportistas mexicanos.

Piden por el éxito de la delegación mexicana en París

A manera de trend, algunos usuarios de la plataforma han comenzado a mostrar su entusiasmo por la competencia olímpica, en la que México tiene cartas fuertes en deportes como tiro con arco.

Con el audio "Please lord make me the biggest star the world has ever known" o "Por favor señor, hazme la estrella más grande que el mundo haya conocido", los usuarios graban videos en los que parecen rezar y piden por sus atletas favoritos.

Entre las favoritas se encuentran la gimnasta Alexa Moreno, la seleccionada en remo Kenia Lechuga, la ciclista Daniel Gaxiola, la taekwondoina Daniela Souza; así como el equipo masculino y femenino de tiro con arco, Donovan Carrillo en patinaje artístico, entre otros.

alevalencia #anapauvazquez #alejandroorozco #gabyagundez #kenialechuga

Además, algunos usuarios han destacado a Osmar Olvera, quien es uno de los favoritos para llevar una presea en clavado y que con tan solo 20 años colecciona 7 medallas:

Oro en Mundial de Natación de Doha 2024

Bronce en el Mundial de Natación de Doha 2024

Dos medallas de plata en el Mundial de Fukuoka 2023

Tres Medallas de oro en Juegos Panamericanos de Santiago 2023

De hecho, muchos han puesto su esperanza en el medallista de clavados porque el ha hecho énfasis en superar a los competidores chinos, que son de los mejores en la disciplina.

Para mi no te pido nada pero para Osmar te pido el oro en París