Ricardo Peredo habla de la preparación que se necesita para el Monster Energy

Sentir la velocidad al máximo montado en una bicicleta, al grado que te hace percibir cómo el miedo recorre tu cuerpo, es lo más común en quienes practican el Downhill, un deporte cargado de adrenalina y que ofrece muchas emociones que muy pocos pueden vivir. El también llamado ciclismo de montaña es una disciplina que se practica en los lugares más escabrosos por los que pueda rodar una bicicleta, pero que te ofrece emociones increíbles.



Si pudieras imaginar descender de más de 900 metros de altura y tener que sortear andadores peatonales, escalinatas y dar varios saltos antes de llegar a la meta, seguramente te enamorarías de este deporte extremo.

Pero por increíble que parezca existe quién nació para esto, y uno de estos seres se llama Roberto Peredo quien es considerado uno de los mejores riders del país, además le gusta poner a prueba su velocidad y habilidad montado en la bicicleta.

Roberto sostuvo una amena plática con el Diario de los Deportistas, al que invitó a conocer su historia y sus inicios en el Downhill. Todo comenzó en Valle de Bravo, cuando por necesidades de trabajo su papá y toda la familia se fue a vivir para allá. Fue ahí donde a los tres años se subió por primera vez a una bicicleta, siempre alentado por un gran compañero: su padre.

Todo su día era andar en bicicleta, disfrutar, hasta que un buen día un amigo le mostró un video llamado ‘Downhill Section Roam’.

“Se me quedó bien grabado, ni siquiera conocía youtube, era precisamente downhill”. Sin embargo, sabía que no sería fácil, pero la meta estaba en su cabeza: “Decía ‘quiero hacer eso y lo voy hacer”.

Antes de iniciarse en esta disciplina, Roberto participó en varias carreras de bicicleta en las que le iba bastante bien, fue en el año 2012 cuando se inició en esta categoría, logrando el subcampeonato nacional.

“Fue una sorpresa enorme para mí y entonces me dije: esto es lo mío”.

Con 19 años de edad consiguió colocarse como campeón nacional élite y en el 2014 ganó el Downhill que se efectuó Guanajuato.

“La verdad esa vez me ayudó mucho que fuera en una pista como la de Valle, está claro que hay que saber manejar esa presión estando de local, porque luego esa misma presión puede que te perjudique en lugar de que te ayude. Intenté borrar eso de la mente y nada más andar en bici como lo sé hacerlo, pero creo que es más una sorpresa, una sorpresa esperada de alguna manera porque como que no me la creía hasta que pasó”, comentó.

Ya con más experiencia, el rider siguió sus sueños y fue hasta el año 2016 en el evento de Taxco, donde Roberto tuvo su mejor participación quedando como el mejor mexicano y decimosegundo a nivel internacional.

“Voy al gimnasio, se necesita hacerlo para tener un cuerpo fuerte y armonioso para dominar la bicicleta, el músculo es lo que más te protege de los impactos y de las caídas. Pero lo más importante es el aspecto mental, la concentrasión, que eso a mí me apasiona, cómo poder manejar tu mente y canalizarla para que te vaya bien, es algo muy interesante”.

Sin embargo, no todo ha sido aplausos y victorias, también se ha enfrentado a varias lesiones que lo han alejado por varios meses de las pistas.

“El año pasado en Vallarta salí en ambulancia, eso nunca me había pasado y espero que no me vuelva a pasar, fue un impacto muy fuerte para mí, entonces me pregunté ‘qué estoy haciendo’. Salí muy mal, muy golpeado, pasé alrededor de tres días en el hospital y llegué a la conclusión de ‘qué necesidad de estar en el hospital’, pero entendí que es un proceso por el que pasas. Conforme van pasando los días y te vas sintiendo mejor”.

Esta pasión con la que vive sus descensos es con lo que ha logrado conseguir sus objetivos.

“Desde pequeño me enseñaron a hacer lo que me apasiona y a seguir esa regla al pie de la letra. Me cuesta mucho hacer cosas que no me gustan porque siento que estoy perdiendo el tiempo, pero en la bicicleta es totalmente diferente. La bici es un escape a la adrenalina y la aventura , pleno en su momento, y hay que disfrutar, me encanta, es mi pasión”, concluyó.