De campeón olímpico a presunto homicida de su esposa: la tragedia del ciclista Rohan Dennis 

La tragedia llegó de manera sorpresiva para el ciclista Rohann Dennis que ahora está siendo acusado de homicidio por conducción impudencial.

La historia del australiano impactó al mundo entero pues ha sido una gran figura en el ciclismo a nivel mundial y hoy te platicamos como fue que Dennis pasó de vivir el sueño a estar en una completa pesadilla.

¿Quién es Rohann Dennis?

Rohan Dennis es un deportista australiano conocido por competir en el ciclismo de pista y es especialista en la prueba de persecución por equipos de ruta.

En ruta es bicampeón mundial contrarreloj individual y en pista es bicampeón mundial en persecución por equipos.

Participó en tres Juegos Olímpicos y obtuvo dos medallas: plata en Londres 2012, en la prueba de persecución por equipos, y bronce en Tokio 2020, en la carrera de contrarreloj.

Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 2009 y 2012.

En carretera, sus mayores éxitos incluyen una victoria en el Tour de Francia 2015, Giro de Italia 2018 y Vuelta a España 2018, y ocho medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, entre los años 2012 y 2019.

Fue el a final del año pasado cuando el deportista anunció su retiro.

¿Qué pasó entre Rohann Dennis y su esposa?

Un comunicado de la policía de Australia del Sur, que se guardó las identidades de los involcrados, señala que una mujer fue atropellada por un automóvil en el suburbio de Medindie, Adelaida, el sábado 30 de diciembre de 2023 después de las 20:00 horas, publicó la revista People.

Tras el accidente, del que no se dieron más detalles, elementos policiales y de emergencia arribaron al lugar para atender a la mujer de nombre Melissa Hoskins, esposa del ciclista, la cual fue traslada de urgencia al Hospital Royal Adelaide, donde murío debido a las "graves heridas" que presentaba.

La policía australiana también dio a conocer que un hombre, después fue identificado como Rohann Denni, fue arrestado.

"El hombre fue arrestado y acusado de causar muerte por conducción peligrosa, conducción sin el debido cuidado y que pone en peligro la vida", indicó el documento.

Por su parte, la BBC citó el informe policial y señaló que "se informó ampliamente en los medios australianos" que las identidades del hombre y la mujer eran las de Dennis y Hoskins".

Dennis y Hoskins se casaron en 2018, estaban jubilados y tenían dos hijos. La última vez que se les vio juntos fue en una foto familiar de Navidad publicada por el deportisa en su cuenta de Instagram, donde salen junto con sus hijos frente a un árbol acompapañada de la leyenda: "Feliz Navidad de nuestra familia a la suya".

Muerte de Melissa Hoskins

El Comité Olímpico Australiano (AOC, por sus siglas en ingles) anunció el domingo 31 de diciembre de 2023, la muerte de la ex campeona mundial Melissa Hoskins, de 32 años.

A través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), el Comité expresó su tristeza por la muerte de la atleta y envío sus condolencias a familia y amigos.

"El Comité expresa su máxima tristeza por la pérdida de la ciclista olímpica Melissa Hoskins tras los trágicos acontecimientos en Adelaida. Nuestro más sentido pésame para la familia, los amigos y la comunidad ciclista de Melissa en este momento tan difícil", dice la publicación.

