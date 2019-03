Rommel Pacheco y Jahir Ocampo ganan plata en Serie Mundial de Clavados

Los mexicanos Rommel Pacheco y Jahir Ocampo se llevaron la medalla de plata en la Serie Mundial de Clavados en la fecha de Beijing, China.

Los mexicanos ganaron la presea en la modalidad de trampolín 3 metros sincronizados de la Serie Mundial de Clavados de la FINA.

Con esta medalla el equipo mexicano suma dos de ese mismo color, la primera etapa realizada en Sagamihara, Japón.

The Men’s 3m Synchro final was packed with quality as Mexico’s Jahir Ocampo and Rommel Pacheco 🇲🇽 illustrated with their 6th round dive 🥈. If you enjoyed that, then come join us live on 📺 https://t.co/bEozhdW5qV. #Diving #DWS19 🌏💦 pic.twitter.com/0Zx0WtMn2P — FINA (@fina1908) 7 de marzo de 2019

Los clavadistas mexicanos se quedaron con el segundo sitio después de totalizar 413.61 puntos al ejecutar seis clavados.

Mientras que el primer lugar fue para los chinos Cao Yuan y Xie Siyi, quienes realizaron 469.08 puntos, y el tercer sitio correspondió para los canadienses Philippe Gagne y Francois Imbeau Dulac con 399.48.

FINA/CNSG Diving World Series 2019 - Beijing 🇨🇳



🥇 Cao Yuan / Xie Siyi 🇨🇳

🥈 @jahir_ochampion / @Rommel_Pacheco 🇲🇽

🥉 @Gagne_Phil / @francoisidulac 🇨🇦#FINA #DWS19 #Diving #Men3mSynchro pic.twitter.com/P1kUGQOnlj — FINA (@fina1908) 7 de marzo de 2019

Los mexicanos volverán a aparecer en la Serie Mundial en la fecha de Montreal, a celebrarse del 26 al 28 de abril, y donde será la última etapa donde competirán, ya que las dos restantes (Kazán y Londres), la Federación Mexicana de Natación decidió mandar a Yahel Castilo y Juan Celaya.