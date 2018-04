Saúl "Canelo" Álvarez, víctima de carne contaminada: expresidente del COM

Felipe “El Tibio” Muñoz, ex presidente del COM, afirmó que el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, fue víctima de la carne contaminada en la región donde vive, ya que en dicha zona del país es donde más se ha detectado el uso del clembuterol en el ganado.



Muñoz Kapamas fue pionero en el régimen deportivo nacional en establecer normas de control en la compra y supervisión de la carne para el consumo de los deportistas en las instalaciones del CDOM.

Explicó que Guanajuato y Jalisco son algunas de las entidades en donde existe ganado engordado con una mezcla que se le conoce como “Choco Milk” y en algunos casos ha ocasionado la muerte de personas. De acuerdo a las pláticas que tuvo con especialistas de la SAGARPA, el centro y sur del país existe ganado contaminado, principalmente en la zona del Bajío.

“El pobre ‘Canelo’ no hizo ninguna trampa, en su vida pensó que iba a tener un problema, pero vive en una zona, en donde desafortunadamente, no hay un control oficial”. El consumo de carne contaminada la producen lugares que no son controlados, ni tienen el sello Tipo Inspección Federal (TIF).

“El problema que tiene el Saúl Álvarez es de que vive en Jalisco y en toda la zona del Bajío es un área donde no hay inspección federal en los rastros”, reiteró.Muñoz.







NO SE PROHIBIÓ EN EL CDOM

Por su parte, el actual presidente del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla Becerra, desmintió que en el comer del CDOM prohibiera el consumo de carne.

“Somos muy celosos con la carne que se les da y no solamente nos confiamos a que esté garantizada de que no tiene clembuterol, sino que se lleva a dos laboratorios antes de separar los lotes a un laboratorio del gobierno y otro particular”, explicó el directivo y en dado caso que contenga una sustancia prohibida se le devuelve de inmediato al proveedor.