Silvia Torres busca el título minimosca de la IBF

La mexiquense Silvia Torres tendrá la pelea más importante de su carrera el próximo sábado en su objetivo por encumbrar el apellido Torres en lo más alto del boxeo femenil y convertirse, junto a la histórica Ana María, en la primera pareja de hermanas mexicanas en ser campeonas mundiales absolutas.

Silvia ya fue monarca interina, pero de conquistar el título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) ante la argentina Evelyn Bermúdez, a quien intentará destronar, superaría el logro realizado de diciembre de 2017 al ganar el cetro interino WBA, pues afirma con seguridad: “No hay como ser campeona absoluta, como lo fue mi hermana hace unos años”.

La “Guerrerita” visitó la redacción del Diario de los Deportistas, justo con la vestimenta con la que trepará al ring, mostrando total seguridad en su preparación, en la que se involucró Ana María, corrigiéndole varios detalles, junto a su entrenador Manuel López.

“Es un sueño que buscamos mi hermana y yo, queremos seguir haciendo historia. El título que gané aquella vez fue interino, ahora vamos por el absoluto, sería un triunfo histórico para el boxeo femenil mexicano y también para mi familia que ha estado conmigo momento”, externó la retadora, quien añadió: “Mi hermana estuvo al tanto de mi preparación, me pulió varios detalles, como defensa, el moverme, tirar con más precisión las combinaciones, les he aprendido mucho y todo eso me servirá para lograr nuestro objetivo”.

De ese combate en el que se coronó, apuntó que hoy por hoy se siente una peleadora más completa y con mayores recursos boxísticos en el ensogado.

“Sí hemos mejorado, hemos trabajando fuerte en el gimnasio, me siento fuerte, con un mejor boxeo”, recalcó.

ESPERA PELEA INTENSA

Al preguntarle qué tipo de pelea espera este sábado en el Gimnasio Coyoacán, la mexicana señaló que la campeona mundial argentina tiene un estilo agresivo, aunque dejó claro que si algo puede marcar la diferencia a su favor será la velocidad.

“Ya la pudimos ver en videos, vendrá fuerte, es una campeona invicta, va para adelante, tira muchos golpes, será una pelea intensa desde el primer round. Siento que la velocidad estará a mi favor y entregaremos el corazón para salir con la mano en alto”, aseveró.