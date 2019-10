Simone Biles logra su 16º título mundial en gimnasia

Stuttgart.- La reina de la gimnasia, la estadounidense Simone Biles, logró su 16º título mundial al imponerse en el concurso general por quinta ocasión, este jueves en Stuttgart (Alemania), a menos de diez meses de los Juegos Olímpicos-2020.

A sus 22 años, la campeona estadounidense sigue ampliando su colección de coronas mundiales y, con 22 medallas en Mundiales, está a sólo una del récord absoluto establecido por el legendario bielorruso Vitaly Scherbo (23).

Biles sumó una puntuación de 58,999. La china Tang Xijing (56,899), plata, y la rusa Angelina Melnikova (56,399), bronce, completaron el podio.

La brasileña Flavia Saraiva fue séptima.

La menuda texana comenzó su concurso con un excelente salto recompensado con un 15,233, y mantuvo el ritmo, firmando la mejor puntuación en tres de los cuatro aparatos.

“Tengo la impresión de que no soy yo y a veces me pregunto cómo lo hago”, confesó Simone Biles.

La gimnasta estadounidense se convierte en la primera gimnasta quíntuple campeona del mundo en el concurso general. En categoría masculina, sólo un hombre, el japonés Kohei Uchimura, suma un título mundial más.

“A veces, me gustaría poder salir de mi cuerpo para verme con mis propios ojos, porque tengo la impresión de que estoy loca. A veces me ocurre que veo los videos y me pregunto cómo hice eso”, expresa co honestidad la estrella de la gimnasia de Estados Unidos

Deportes Estados Unidos se proclama campeón mundial de gimnasia artística

Con este nuevo éxito, su segundo oro en la competición tras el logrado por equipos el martes, Biles, que ya es la gimnasta más laureada de la historia en la escena mundial, vislumbra el récord de medallas de Scherbo (23).

La vigente cuádruple campeona olímpica dispone aún de opciones de igualarlo y de superarlo: porque aún le quedan por delante las cuatro finales por aparatos sobre las colchonetas alemanas, el sábado y el domingo.