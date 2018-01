Simone Biles revela que fue abusada sexualmente por Larry Nassar

Los Angeles, Estados Unidos.- La superestrella olímpica de gimnasia Simone Biles confirmó el lunes que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de Estados Unidos Larry Nassar, quien fue encarcelado el mes pasado por 60 años por cargos de pornografía infantil.

En un comunicado publicado en Twitter, Biles dijo que había luchado con su decisión de hacer pública su historia desde que estalló el escándalo.

La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia nunca más

añadió la gimnasta.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", agregó la 10 veces campeona mundial de gimnasia.

Nassar ha sido acusado de agredir sexualmente a más de 100 niñas, incluidas varias de los equipos olímpicos de Estados Unidos.

Los compañeros de Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney y Gabby Douglas están entre los miembros del equipo de gimnasia de Estados Unidos que han dicho que fueron atacadas sexualmente por Nassar.

El hombre de 54 años fue condenado a 60 años de prisión en diciembre por cargos de pornografía infantil.

Nassar podría ser encarcelado de por vida cuando se inicie una nueva audiencia de sentencia en Michigan esta semana por cargos separados de agresión sexual por los que se ha declarado culpable.

En su declaración en Twitter, Biles describió su tormento mientras intentaba lidiar con el abuso que había sufrido.

