SOY / Atletas se cuelgan la medalla de la inclusión LGBTQ+

Para Tom Daley, el temor de confesar al mundo su orientación sexual fue más fuerte que la sensación de estar parado sobre las puntas de los pies al filo de la plataforma de clavados de 10 metros de altura, disciplina que le llevó a conseguir la medalla de plata junto a su compañero Noah Williams en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aquel día, después de lograr la codiciada presea, el clavadista de 30 años de edad se encontraba en una entrevista para la BBC, la cual fue interrumpida al ser bañado por un líquido que le cayó desde las gradas.

El causante del incidente fue su hijo Phoenix, de 13 meses, que le había arrojado un vaso de jugo. El pequeño se encontraba celebrando el triunfo de su papá en los brazos del esposo de Tom, el cineasta norteamericano Dustin Lance Black, junto a su hermano mayor, Robert Ray de cinco años.

Ambos nacieron mediante el proceso de gestación por sustitución, con vientre de alquiler, que, en ambos casos ha tenido lugar en Estados Unidos, un año después de que Daley y Black se unieran en matrimonio en mayo de 2017, en una boda simbólica que tuvo lugar en Plymouth, Reino Unido, país de origen de Tom.

"Me he casado con el amor de mi vida. Gracias a todos los que hicieron de este fin de semana el más especial de nuestras vidas", posteó el atleta británico en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde su esposo le daba un beso. La publicación superó los 134 mil 609 likes y tuvo más de tres mil 250 comentarios.

El clavadista británico dijo en entrevistas con diferentes medios internacionales, que uno de sus mayores temores era dar a conocer su preferencia sexual, sobre todo, porque no sabía cuál sería la respuesta del Comité Olímpico Internacional.

Sin embargo, fue el 2 de diciembre de 2013 cuando tomó la decisión de declarar su homosexualidad, a través de un video en YouTube, que actualmente alcanza la cifra de 13 millones 118 mil 460 visualizaciones.

“Al llegar la primavera de este año, mi vida cambió al conocer a alguien que me hacía sentir feliz, y ese alguien es un hombre”, explicó en el video.

Tras su “salida del clóset”, y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el medallista no dudó en hablar de la seguridad con la que ahora disfrutaba su vida sin necesidad de esconder sus preferencias.

"Espero que cualquier joven LGBTQ+ pueda ver que, por muy solo que te sientas, no lo estás y puedes conseguir lo que quieras. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también ser campeón olímpico. Cuando era más joven pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser un campeón olímpico ahora demuestra que se puede lograr cualquier cosa" dijo, en una rueda de prensa.

En aquella ocasión, Daley no dudó en narrar las difíciles experiencias que vivió, por la presión social al ser una figura pública.

"Hablando de deportistas, hay más atletas abiertamente gays en estos Juegos Olímpicos (Tokio 2021) que en otros anteriores. Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre sentí que estaba solo, que era diferente y que no encajaba. Había algo en mí que me decía que no iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera", afirmó.

‘Clavado’ en el arte de tejer

Pero el talento que demuestra en la disciplina deportiva en la que es experto, es equiparable al que tiene en el arte del tejido. Esta faceta se dio a conocer durante su participación en Tokio donde las cámaras de todo el mundo lo captaron tejiendo un estambre en las gradas mientras su equipo de natación competía.

La imagen se volvió viral en redes sociales, logrando consolidar su fama no sólo como figura del olimpismo internacional, sino como artista de la aguja y el crochet.

“el tejer, lo utilizo como una manera de aliviar el estrés. Lo hago todo el tiempo para salir de mi propia cabeza, es mi meditación, mi calma”, expresó a los medios.

Su habilidad con el tejido lo llevó a crear su propia línea de accesorios que lleva por nombre Made With Love, e incluye productos como suéteres, pantuflas, fundas para audífonos y para celulares, entre otros, con los que ha conquistado las redes sociales.

El 27 de octubre de 2022 lanzó su primer libro Made With Love: aprenda a tejer y hacer crochet con esta guía paso a paso, que se convirtió en un best seller del Sunday Times el 31 de octubre de 2022.

El contenido incluye clases magistrales fáciles de seguir junto con 30 proyectos paso a paso. En él, Tom ofrece consejos y trucos útiles para ayudar incluso a los principiantes.

Talento LGBTQ+ en la pista olímpica

En las Olimpiadas de 2020, celebradas en 2021 (por pandemia) en Tokio, Japón, se contabilizaron 182 atletas que se identificaron como LGBTQ+, de acuerdo con el "Rainbow Report" de la Fundación Pride House International, este número representa el 1.4 por ciento del total de competidores.

Pero en 2024 París puso el ejemplo con unos Juegos Olímpicos que de acuerdo con Outsports, sitio web que compila la base de datos de atletas olímpicos abiertamente LGBTQ+ rompieron un récord al tener a 193 de esta comunidad compitiendo. El recuento superó los 186 atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021.

Nico Keenan

El argentino es uno de los atletas destacados de los Juegos Olímpicos París 2024. Además de su éxito en el hockey sobre césped, también goza su éxito en el plano amoroso celebrando ser la pareja del viceprimer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

“Todo el mundo dice que soy un modelo a seguir. Aunque ni siquiera siento que estoy haciendo nada especial, simplemente vivo mi vida como quiero vivirla”, dijo en conferencia de prensa.

Esta frase costó más de un disgusto. En una entrevista que le brindó al periodista neerlandés Pepijn Keppel para el diario Trow de Holanda, relató que al día siguiente de publicar la primera foto con Rob Jetten, miles de mensajes desagradables no se hicieron esperar.

“Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Está bueno visibilizar que también hay deportistas del colectivo (LGBTQ+) adentro del comité argentino”, comentó.

Nadia Podoroska

La tenista argentina dio su punto de vista en entrevista con Clay Tenis sobre por qué cree que no hay ningún tenista masculino de la élite que haya reconocido abiertamente ser homosexual: "Yo lo veo en el día a día. Es mucho más difícil para los hombres porque se cargan (se molestan) muchísimo más. Al que no habla mucho, al que es tímido enseguida le dicen, perdón, eh: “Este es re puto, re gay”. Así nunca va a aceptarse él, nunca va a querer acercarse a alguien. Pasa en un momento así, como yo lo vi, como en todos lados. Por eso es mucho más difícil para ellos. En las mujeres no pasa lo mismo, por eso es más ‘fácil’ poder compartirlo y aceptarlo. En los hombres es muchísimo más difícil".

En la lista también están el primer atleta de atletismo masculino estadounidense, Nico Young, y el primer judoka masculino, Timo Cavelius, de Alemania.

El atleta irlandés de taekwondo Jack Woolley, en sus segundos Juegos Olímpicos, es uno de los atletas masculinos emocionados de estar en la lista LGBTQ+. "En los últimos meses, realmente he notado los beneficios de estar abierto en una relación entre personas del mismo sexo y cuánto puede inspirar a otros, ¡así que muchas gracias por compartirnos! Es muy importante", dijo a Woolley a Outsports.

Otro caso emblemático fue el de Yulimar Rojas, la superestrella de salto triple que no estuvo en estos juegos por lesión, pero que ha sido cuatro veces campeona mundial, medallista Olímpica de plata, y ha establecido un récord del mundo. Con el emoji del arcoíris en su perfil de Instagram, Yulimar es abierta sobre su sexualidad.

“Mi orientación, mi sexualidad siempre ha sido importante para mí y para mi carrera. Desde que comencé el deporte siempre he tratado de luchar por las ideologías y los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ+”, manifestó Rojas a los medios internacionales.

“Es también un salto para que se respeten el amor y la vida, se respeten las ganas de amar y de ser amado, y que se valoren cada día los derechos humanos”, agregó.

La Pride House París 2024

Ubicado a unos metros del Pont Alexandre III, que une la explanada de Les Invalides con el Grand Palais, y bajo el lema El lugar para sentirse orgullosx, un barco llamado Rosa Bonheur sur Seine alberga diariamente, hasta el final de los Juegos Paralímpicos, a miles de locales y turistas.

Es la vigésimo cuarta edición de la Pride House, una iniciativa de la organización Fier-Play que tuvo su punto de partida en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y busca promover la inclusión, la equidad y el respeto en el deporte en el marco de un "espacio seguro para simpatizantes, atletas y aliados".