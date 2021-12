Stephen Curry se convierte en el líder histórico de triples en la NBA (Video)

Stephen Curry ya está solo como el jugador con más triples en la historia de la NBA, la estrella de los Warriors necesitó unos minutos del duelo ante los Knicks de Nueva York para encestar el par de disparos de larga distancia que le faltaban, dejó atrás al legendario Ray Allen.

El elemento de Golden State salió inspirado, poco más de 60 segundos le tomó conseguir su primer enceste de tres puntos para igualar la marca de 2 mil 973.

El triple número 2 mil 974 de su trayectoria lo consiguió con 7:33 minutos en el primer periodo, el duelo en el Madison Square Garden inmediatamente se pausó para disfrutar el hito. El balón irá directo al Salón de la Fama.

"STEPHEN CURRY...THE ALL-TIME THREE-POINT KING IN THE NBA."



History.#NBA75 pic.twitter.com/8SawFh2QFk — NBA (@NBA) December 15, 2021

13 años y 788 partidos le tomó al ‘Chef’ imponer la marca. A sus 33 años, todo indica que cuando terminé su carrera dejará una cifra difícil, y para algunos como Dirk Nowitzki, considerada como imposible de superar.

Una de las principales celebridades que se dieron cita fue Ray Allen, quien encestó su último disparo de tres puntos en 2014. El exjugador fue uno de los primeros que se enfundó en un abrazo con Stephen Curry.

Foto: AFP

El ‘Chef’ encesta en promedio 5.4 triples por cada partido, esa es la cifra más alta de su trayectoria.

Tiene a Golden State como el mejor equipo de toda la NBA, comandan la Conferencia Oeste por encima de los Suns de Phoenix.

Tras su hito, estrellas como LeBron James lo felicitaron. «Acabo de aterrizar en Dallas para ver que Stephen Curry romper el récord y para hacerlo mejor fue en el (Madison Square) Garden!!! Felicidades hermano!!! Increíble!!!