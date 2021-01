Dueño de los Mets recibe amenazas de muerte y cierra su Twitter

El inversionista multimillonario Steve Cohen, considerado por los pequeños inversionistas como un enemigo en el drama bursátil de GameStop esta semana, eliminó su cuenta de Twitter por lo que dijo que eran amenazas contra él y su familia, dijo una portavoz el sábado.

"Voy a tomarme un descanso por ahora", dijo Cohen en Twitter el viernes por la noche, citando "amenazas personales".

➡️ ¡Confirmado! Mazatlán será sede de la Serie del Caribe 2021

Su cuenta ya no apareció el sábado y un portavoz de Point72 Asset Management de Cohen confirmó que estaba cerrada.

If you concentrate hard enough, you can almost hear the best sound in the world. 💥⚾️ pic.twitter.com/ol2t2FraI6 — New York Mets (@Mets) January 26, 2021

Conflicto con GameStop

Los pequeños inversores, conectados en las redes sociales, se movilizaron para enfrentarse a los vendedores en corto institucionales de GameStop y otras acciones, lo que provocó una pequeña contracción que hizo subir los precios de las acciones. Los detalles de las tenencias de Cohen no fueron revelados, por lo que no estaba claro si era un vendedor en corto.

Foto: Reuters

Sin embargo, Cohen’s Point72 y Citadel LLC dieron una inyección de capital a Melvin Capital, un fondo que tenía una gran posición corta en GameStop, lo que le permitió cerrar esa posición con una gran pérdida y sobrevivir.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Cohen, quien anteriormente usó Twitter principalmente para interactuar con los fanáticos del equipo de béisbol de los Mets de Nueva York después de que compró una participación mayoritaria el año pasado, estuvo entre los administradores de fondos que recibieron amenazas a medida que se desarrollaba la saga GameStop.