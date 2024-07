Simone Biles usó canción de Taylor Swift en prueba olímpica y así reaccionó la cantante

Taylor Swift es una de las artistas más populares de la época. Con sus 11 álbumes ha conquistado a miles de personas en todo el mundo, quienes se han convertido en swifties.

El fandom swiftie está integrado por diversas personas, niños, adultos, miembros de la realeza británica, como el príncipe William, Paul McCartney e incluso gimnastas olímpicas, como Simone Biles.

Simon Biles demostró que es fan de Taylor Swift pues, en uno de sus entrenamientos como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos 2024, la gimnasta estadounidense utilizó la canción …Ready For It? perteneciente al álbum Reputation, de la compositora.

…Ready for it?



SIMONE BILES’ FLOOR ROUTINE 🤩 #USAGTrials24 pic.twitter.com/kUcQsBDqw4 — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 29, 2024

¿Qué dijo Taylor Swift sobre el entrenamiento de Simone Biles?

Como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, Simone Biles inició su entrenamiento con …Ready For It?, la canción habla sobre si una persona está lista para iniciar un vínculo amoroso.

En relación con ello, Taylor Swift respondió al video de la preparación de la gimnasta, que fue difundido por la cuenta de X de NBC Olympics & Paralympics. La cantante, aseguró que vio el entrenamiento “tantas veces y todavía no estoy lista”.

Además, Taylor Swift reconoció el talento de la gimnasta Simone Biles, de quien aseguró que ya está lista para París 2024.

He visto esto tantas veces y todavía no estoy lista. Aunque ella está lista para ello. Taylor Swift.

Watched this so many times and still unready. She’s ready for it tho👏👏👏🥇🇺🇸❤️ — Taylor Swift (@taylorswift13) June 29, 2024

¿Quién es Simone Biles?

Simone Biles es una gimnasta olímpica nacida en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Aunque actualmente está en preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, no es la primera vez que asiste a esta competencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laureus (@laureussport)

Con apenas 19 años, asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde ganó una medalla de oro en los ejercicios de salto, suelo, concurso completo y por equipos. Además, obtuvo el bronce en la viga de equilibrio.

La gimnasta ha ganado diversos premios, entre los que se encuentran cinco oros en el Campeonato Mundial de 2019 en Stuttgart, donde incluso fue reconocida con el título del concurso completo, donde sorprendió a los jueces al intentar el Biles II: doble voltereta hacia atrás con triple giro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simone Biles (@simonebiles)

En total, Simone Biles cuenta con siete medallas Olímpicas, 30 medallas de Campeonatos del Mundo y un récord por haber obtenido 23 medallas de oro en Mundiales.

Actualmente, su apellido es utilizado para nombrar cinco movimientos gimnásticos distintos en el suelo, viga de equilibrio y salto.