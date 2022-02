Alexander Zverev es expulsado del Abierto de Acapulco por agredir a juez

La participación de Alexander Zverev en el Abierto Mexicano de tenis fue de lo sublime a lo ridículo, pues en menos de 24 horas, el alemán pasó de hacer historia al completar la jornada más larga en el circuito junto a Jenson Brooksby, a perder la cabeza en el juego de dobles y echar por la borda su defensa del título en nuestro pais, pues tras agredir al juez de silla con su raqueta, el alemán no podrá continuar en lo que resta del torneo.

A través de redes sociales, la organización del AMT informó que el jugador número tres del mundo fue suspendido del torneo, por lo que no podrá disputar el duelo que tenía programado para la noche del miércoles ante su compatriotaPeter Gojowczyk.

«Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco», escribieron en su cuenta de Twitter.

Aunque aún o existe un comunicado oficial de la ATP, más que la réplica de la publicación que hizo el AMT, hay antecedentes de que la agresión a un juez en la pista es inadmisible y uno de los casos más recordados es el de Novak Djokovic, quien en el Abierto de Estados Unidos golpeó sin intención a una juez y fue expulsado de manera inmediata.

Otro de los episodios más recordados se dio en la WTA, cuando la rusa Andrea Petkovic, durante un torneo en Dubai, también descargó su frustración con la raqueta y la lanzó al fondo de la pista donde casi golpea a un juez.

A pesar de ser casos similares lo de Zverev en la cancha dos del Abierto Mexicano de Tenis va más allá, pues en las grabaciones se aprecia que el alemán sí tiene la intención de agredir.

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco. — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

De acuerdo con la libro de reglas de la ATP, en la sección de El código, apartado 4, inciso b, los jugadores no deberan patear, lanzar de manera violenta la rauqeta, de lo contrario existirán sanciones económicas. Aquí la regla completa:

Abuso de raquetas o equipos

i) Los jugadores no golpearán, patearán o lanzarán violenta, peligrosamente o con ira un raqueta u otro equipo dentro de los recintos del lugar del torneo. Para propósitos de esta regla, el abuso de raquetas o equipo se define como

destruir o dañar las raquetas de manera intencional, peligrosa y violenta o equipo o golpeando intencional y violentamente la red, la cancha, la silla u otro accesorio durante un partido debido a la ira o la frustración.

ii) La violación de esta sección someterá al jugador a una multa de hasta $500 dólares por cada violación. Además, si tal violación ocurre durante un partido, el jugador será penalizado de acuerdo con el Programa de Penalización de Puntos.

A pesar de que el abuso con la raqueta es castigado por la ATP, cada vez resulta más cotidiana la práctica de desquitar la presión con ella.

Con la salida de Zverev del torneo la organización cambió el rol de juegos, pues el alemán era el encargado de cerrar la jornada en la Arena GNP este miércoles y ahora será el duelo de Tsitsipas el que concluya la actividad.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ ANTES DE LA SUSPENSIÓN A ZVEREV?

Luego de que el juez marcara el punto definitivo en el partido de dobles de Zverev, el alemán no estuvo de acuerdo con la decisión que lo dejaba fuera del torneo en el que competía con su amigo Melo, por lo que inmediatamente perdió la cabeza y comenzó a reclamar.

Al ser ignorado en sus reclamos, el alemán perdió la razón y comanezó a lanzar raquetazos a la silla del juez, quien tras poder bajar de su lugar, abandonó la pista para evitar conflictos mayores. Tras descargar su ira, Alexander Zverev regaló la raqueta a un niño que se encontraba en la trinuna.

