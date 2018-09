Aquí la "ofensiva" caricatura de Serena Williams que desató la polémica en redes

Sídney.- La caricatura de un dibujante australiano sobre la tenista estadounidense Serena Williams tirando su raqueta contra el suelo en la final del Abierto de Estados Unidos se ganó condenas internacionales que la tacharon hoy de sexista y racista.



"La caricatura es sobre su mal comportamiento en la pista (...) no estoy apuntando a Serena, quiero decir, Serena es una campeona", dijo Mark Knight, autor de la caricatura publicada el lunes en el Herald Sun.



La caricatura muestra a una fornida Williams en una pataleta saltando sobre la raqueta mientras de fondo se ve al juez Carlos Ramos diciendo "¿No la puedes dejar ganar?" a su rival, Naomi Osaka, dibujada con un pelo rubio que Knight justificó diciendo que la tenista japonesa se lo tiñe.



El dibujo recrea la polémica final del Abierto de Estados Unidos, en la que Williams fue sancionada con dos advertencias, la pérdida de un punto y de un juego posterior por abuso verbal contra el juez de silla, el portugués Carlos Ramos, antes de perder contra Osaka por 6-2 y 6-4.



Foto: @Knightcartoons





La dibujé como una mujer afroamericana. Tiene una potente constitución. Viste esos trajes extravagantes cuando juega al tenis. Es interesante de dibujar. La dibujé como es, como una mujer afroamericana.





No te pierdas: [Video] Aficionados de América y Chivas desatan pelea en el Memorial Coliseum

La viñeta generó numerosas críticas como la de la periodista afroestadounidense Brenna Edwards, que en un artículo en el Washington Post calificó el dibujo como "ofensivo" y denunció que este "deshumaniza" a la tenista.



"Bien hecho, reducir a una de las más grandes mujeres deportistas vivas a motivos racistas y sexistas y convertir a la segunda más grande mujer deportista en un objeto sin rostro", añadió la autora de Harry Potter, JK Rowling, en su cuenta de la red social Twitter.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) 10 de septiembre de 2018



El editor del Herald Sun, Damon Johnston, defendió la caricatura de las críticas y aseguró que esta "no tiene nada que ver con el género ni la raza".



"Una campeona del tenis tuvo una mega pataleta en un escenario mundial y la caricatura de Mark muestra eso", dijo Johnston.