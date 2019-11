Así se vive el partido Roger Federer vs Alexander Zverev en la CDMX

Roger Federer y Alexander Zverev dieron esta mañana una conferencia de prensa donde afirmaron estar emocionados por jugar esta noche ante 40 mil personas.

Federer reveló que regresar a México como profesional era uno de sus deseos, pues busca romper el récord de la audiencia más grande que ha tenido un partido de tenis.

Además, explicó que no juega el Abierto de Acapulco porque se juega en las mismas fechas que el de Dubai.

Llevo jugando tantos años en Dubai que ya gané el partido 100 de ese ATP. Estoy muy vinculado a ese torneo. La fecha no cambiará y desafortunadamente es complicado que sea así. Me encantaría jugar ahí, pero uno no puede jugarlo todo