Del Potro tiene doble nacionalidad; cuenta con el fiel apoyo de los mexicanos

Cabo San Lucas, BJS.- México es como su segundo casa. Así lo siente Juan Martín del Potro.

El tenista argentino, actual número cuatro del mundo del ranking ATP, llegó a Los Cabos con la firme intención de repetir el doblete en territorio nacional, hazaña que consiguió Sam Querrey en el 2017 al coronarse aquí y en Acapulco.

Ahora, la “Torre de Tandil” sabe que contará con el fiel apoyo de los aficionados mexicanos que lo han adoptado como su jugador favorito, situación que lo compromete a mostrar su mejor versión.

“En Latinoamérica tienen un cariño especial y más grande que en otros lados del mundo. Jugar en México obviamente no es igual que en mi país, pero me da gusto y me apoyan mucho durante el año, siempre leo mensajes de aficionados mexicanos, es un placer jugar aquí y estar cerca de la gente, son muy cálidos”.

La parada no es nada fácil, sobre todo por las condiciones climatológicas que marcan 32 grados centígrados con una humedad del 61% en la sede del ATP 250 bajacaliforniano.

“Creo que todos estamos sufriendo un poco del calor, lo bueno es que en los partidos de noche baja un poco la temperatura y vamos a poder estar bien. Los Cabos es espectacular, el otro día dimos una vuelta en bote y fuimos al arco, la verdad es que es una ciudad muy bonita”, confesó el jugador de 29 años de edad.

“Me han recibido muy bien, al igual que en Acapulco, por eso siempre me da gusto venir a jugar a México y más allá del tenis la paso muy bien fuera de la cancha”, agregó emocionado.

La parada por el país ya parece en automático para el campeón del US Open del 2009, Mextenis ha provocado una relación muy especial con uno de los grandes referentes del tenis mundial:

“Los torneos están siendo cada vez mejores, el tenis en México está creciendo, recuerdo haber ido a Acapulco hace como 10 años en tierra y en estos últimos años el torneo es muchísimo mejor, por algo es considerado uno de los más importantes del circuito, Los Cabos es mi primera vez y para ser un 250 creo que es de alta calidad y gran nivel, felicito al tenis mexicano por hacer esto cada vez mejor”.

Por último, “Delpo” habló sobre el cuadro principal del evento, el cual lo posicionó como primer cabeza de serie en la parte de arriba y recién entrará en acción hasta la segunda ronda.

“Hay que ir partido a partido, es un cuadro de jugadores peligrosos, cualquiera, teniendo buenos días, puede ganarle a cualquiera y va a ser un torneo interesante y ojalá pueda hacer buenos partidos. Físicamente estoy bien, aunque un poco más viejito”, finalizó el argentino, tras la exhibición que sostuvo con Fabio Fognini en una cancha montada a un costado del mar.