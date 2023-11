Deportistas del Abierto Mexicano de Tenis piden donaciones para Acapulco por daños de Otis

El Abierto Mexicano de Tenis se ha convertido en una de las insignias de Acapulco, zona recientemente devastada por el paso del huracán Otis. Es por ello que junto a Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov, lanzó una campaña en la que llama a todos los aficionados del deporte blanco a hacer una donación.

“Como ustedes saben, el huracán Otis fue devastador y causó mucho daño en Acapulco. Este desastre natural ha causado una crisis y Acapulco necesita tu ayuda”, comienza el tenista griego Stefanos Tsitsipas, en un video compartido por la organización.

Por su parte Grigor Dimitrov, un tenista profesional búlgaro, reiteró que el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco es uno de sus torneos favoritos y también llamó a la unión entre los aficionados.

“Ha sido muy difícil ver lo que ha pasado con el huracán Otis en Acapulco, uno de mis torneos favoritos, que me gusta jugar, que he ganado. Me causa mucho dolor ver que la gente está luchando contra la adversidad, por favor ayúdanos y haz una donación”, dijo el deportista.

“Ayúdanos a juntar dinero para volver a construir todos el hermoso Acapulco y ayudar a todos los habitantes. Volvamos a construir este hermoso lugar”, cerró el tenista alemás de 26 años Alexander Zverev.

Con este mensaje, los deportistas instaron a los aficionados a realizar donativos a través de una cuenta de Paypal a la cuenta de la asociación Construyendo Comunidades Integrales AC.

Grigor Dimitrov sumará su séptima participación en Acapulco y fue campeón en el 2014. Zverev también es uno de los tenistas que más veces ha participado en el AMT, pues el 2024 será la sexta y aunque ha jugado dos finales, solamente en una ocasión levantó “el Guaje”.

Stefanos Tsitsipas apenas ha jugado dos veces en el Pacífico mexicano, pero desde su primera vez se enamoró de México y su gente.

Hay dos formas de donar por Acapulco. La primera es a través de PayPal y la segunda es a través de un depósito en Santander.

