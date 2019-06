Federer gana por décima ocasión el Torneo de Halle

El suizo Roger Federer llega de la mejor de las formas a Wimbledon, en julio, en busca de su 21º título de Grand Slam, al conquistar este domingo por 10ª ocasión el torneo sobre hierba de Halle, en Alemania.

El antiguo número 1 del mundo de 37 años, actual tercero de la ATP, derrotó en la final al belga David Goffin (33º) 7-6 (7-2), 6-1.

Good to be 10 again

👋 from Halle pic.twitter.com/1jg2aVcDjr — Roger Federer (@rogerfederer) 23 de junio de 2019

Este fue el título 102 en individuales en la carrera de Federer, quien sigue invicto esta temporada sobre hierba.

"Es increíble. Nunca pensé cuando jugué aquí por primera vez que ganaría diez títulos", indicó Federer.

El astro suizo es un serio aspirante a conquistar su noveno Wimbledon el mes que viene.

Federer, que vivió choques duros ante el francés Jo-Wilfried Tsonga y el español Roberto Bautista en las primeras rondas, vivió partido más cómodos en semifinales, ante el francés Pierre-Hugues Herbert, y en la final ante Goffin.

Es el primer torneo que Federer gana un número de veces de dos dígitos. En su palmarés ostenta ocho títulos de Wimbledon y ocho del Abierto de Dubái, además de nueve victorias en el Torneo de Basilea.

El Torneo de Halle es uno de los ocho eventos sobre hierba en el calendario ATP y reparte más de dos millones de euros en premios.