Juan Martín del Potro habla de temas que han marcado su carrera

Cabo San Lucas.- Por un momento, todo se había derrumbado en la vida de la “Torre de Tandil”.



Las lesiones en las muñecas, que lo obligaron a pasar por el quirófano en repetidas ocasiones, además del dolor que no cesaba lo pusieron al borde del retiro. Juan Martín del Potro, el mejor tenista latinoamericano de la última época, había tocado fondo, pero su mentalidad a prueba de todo lo trajo de vuelta en este 2018 a la élite del “deporte blanco”.

La llegada de Sebastián Prieto a su equipo de trabajo lo tiene, quizás, en el momento más dulce de su carrera. A sus 29 años, Juan Martín Del Potro ocupa el mejor ranking de su historial, es el campeón vigente del pasado Abierto de Acapulco y esta vez está en el torneo de Los Cabos en busca del doblete mexicano, pero antes de pensar en ello, habló en exclusiva con el ‘Diario de los Deportistas’ sobre su actualidad, sus triunfos, logros y las ilusiones que le faltan por conseguir en plena época dorada del tenis internacional.

¿Cómo evalúas tu presente en el mundo del tenis?







MDP “Bien, la verdad es que si hago un balance post lesiones, no me puedo quejar. Ha sido todo súper positivo, he conseguido cosas inimaginables, así que estoy muy satisfecho con la carrera que estoy teniendo”.





Has sufrido varios golpes a lo largo de tu carrera, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir?

MDP “La época de depresión que pasé por mis muñecas, lo cerca que estuve de retirarme por no poder solucionar los dolores y sufrir todos los días con algo que no le deseo a nadie. Ha sido lo más frustrante que hay de mi carrera y tal vez de mi vida”.





¿Estuviste cerca del retiro?







MDP “Muy cerca. La verdad que fue una decisión que tomé en privado, la hablé con muy poca gente, porque si bien era una decisión que no sabía si estaba seguro, tampoco quería apresurarme. Era cambiar el rumbo de mi vida por completo. Estuve muy cerca, pero después, gracias a Dios, pude tener la fortaleza de intentarlo una vez más y salió muy bien”.





El 2018 ha sido espectacular, con dos grandes títulos (Indian Wells y Acapulco), ahora podría completarlo con subirte al podio en el ranking ATP.





MDP “Obviamente van apareciendo motivaciones, torneo a torneo, pero la verdad es que siempre lo dije. El ranking no es algo que de verdad me preocupe, hoy estoy cuarto, en una buena posición con el nivel de jugadores que hay, hace dos años y medio estaba arriba del puesto mil y hoy estoy en las primeras posiciones. Es algo lindo”.





Se habla mucho de que esta es la mejor época en la historia del tenis, ¿concuerdas?





MDP “Yo creo que sí. Me ha tocado hacer mi carrera a lado de los mejores jugadores de la historia, por eso tal vez no he conseguido tantas cosas porqué las han conseguido ellos. Algo que digo siempre, es que si tuviera que elegir otro momento para ganar más cosas no lo elegiría, lo volvería hacer una y otra vez con estos grandes jugadores”.





Federer, Nadal o Djokovic, ¿con quién te quedas?







MDP “Es difícil. Yo creo que a Federer todo el mundo lo admira como jugador y persona, lo que ha dado en el tenis. Es simplemente único. Rafa tiene cosas que no tiene Roger, esa fortaleza, esa entrega, esa lucha, el poder mostrar que a pesar de que vaya perdiendo se siente que va a ganar, sea cual sea la manea, la tiene sólo él. Y Djokovic también tiene esa particularidad de ser especial, divertido, de ser sólido y jugar muy inteligente, ha sido invencible hace un par de años y con el cual tengo una relación cercana y afectiva. Definitivamente Es difícil quedarme con alguno de ellos”.





-Sabemos que además del tenis, eres un gran aficionado al futbol, ¿cómo viste el Mundial de Rusia y a las estrellas argentinas que participaron en esa justa?







MDP “Lo viví con mucha pasión, fue dura la eliminación para nosotros. En Argentino aspirábamos a conseguir la Copa, sobre todo por nuestro ídolo Messi, por eso fue triste la derrota. Pero también sabemos que han dejado lo máximo y no hay nada que reprocharles”.