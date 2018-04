Nadal destroza a Goffin; se asoma a su onceava final en Barcelona

El número uno mundial, el español Rafael Nadal, no tuvo piedad del belga David Goffin, décimo jugador del ránking ATP, y se clasificó para la final del Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, al derrotarle por 6-4 y 6-0, en una hora y veintidós minutos.



Nadal buscará este domingo su onceavo título en Barcelona ante el griego Stefan Tsitsipas, la revelación del torneo y que este sábado eliminó al quinto cabeza de serie, el español Pablo Carreño.

Y eso que fue Goffin quien empezó 'a lo Nadal' rompiendo el servicio de su adversario en el primer juego del partido, pero la ventaja le duró hasta que el balear le devolvió la rotura en el cuarto juego y sacó con autoridad para ponerse 3-2 arriba.

Hasta ese momento, el belga había tuteado al diez veces campeón el torneo, afilando sus golpes, aguantando en el intercambio y aprovechando los puntos claves en esos primeros compases del choque.

Ambos ofrecieron un recital de tenis en los juegos siguientes hasta que Nadal rompió el saque de su adversario en el último juego del set para llevárselo por 6-4.

Goffin, que había perdido su primer set ante Granollers, ante Khachanov y ante Bautista en las rondas precedentes, podría haber pensado que lo que acababa de pasar formaba parte del guión de la semana, pero no contra el 'rey de la tierra batida'.



El de Lieja venía de jugar un primer set sensacional y, sin embargo, lo había perdido, algo que suele pasar ante Nadal pero que no es fácil de digerir para un 'top-ten'. Goffin esta vez no creyó en la remontada y el partido se acabó ahí.

El mallorquín había superado el set más difícil que había tenido en todo torneo y salió desatado en el segundo. Pletórico de confianza, lo pegó a todo mientras su adversario iba empequeñeciéndose en la pista.



El 6-0 fue un visto y no visto y supuso el 44º set consecutivo sobre arcilla de Rafa Nadal y su victoria 400 sobre el polvo de ladrillo.