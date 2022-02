Nadal hizo estallar la Arena GNP, ¡ganó su primer juego en Acapulco!

Rafael Nadal apareció en escena y fue entonces cuando se pudo sentir el verdadero poderío de la Arena GNP, que hasta entonces había aplaudido a todos los tenistas que han pasado por ella, pero que no había estallado en euforia como lo hizo cuando el español puso los pies por primera vez en la pista.

Playeras de Nadal, banderas de España y el “¡Rafa te amo!”, se escuchaba desde varios puntos de la grada, era evidente que todos querían ver al máximo ganador de Grand Slams, al que todo le celebraron, pero también al que le regalaron un sepulcral silencio cada que la pelota estaba en juego, cosa difícil de conseguir ante el impaciente publico mexicano.

LA FIERA VOLVIÓ A RUGIR EN ACAPULCO 🦁



El debut de Rafa Nadal no tuvo ninguna complicación, por lo que ya se instaló en la segunda ronda del #AMT2022 🔥



DURATION 1:16



🇪🇸 R. Nadal (4) 6 6 ✅

🇺🇸 D. Kudla 3 2 pic.twitter.com/cOH9GJQ9vG — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

Rafa inició al servicio y de ahí no le fue difícil apoderarse de la pista, poco a poco envolvió a Kudla en su juego y de ahí no lo dejó salir. Un quiebre, cuatro aces y el 92% de efectividad en su servicio bastaron para colocar el 6-3 que lo adelantó en el partido. Apenas habían pasado 38 minutos de juego y el español ya había dejado claro que la primera ronda no sería su límite en la edición 2022 del Abierto Mexicano de Tenis.

Para el segundo parcial la tónica del partido no cambió en mucho, Nadal fue muy superior y contundente, como si la famosa lesión, de la que tanto habla conferencia tras conferencia, no mermara su físico desde 2005. Tras anotarse x aces, 2 rompimientos y ser efectivo al 90% en su primer servicio, Nadal puso el segundo 6-2 definitivo que lo catapultó hasta la segunda ronda, donde jugará ante el norteamericano Stefan Kozlov.

Es turno del más esperado, Rafa Nadal está en la Arena GNP del #AMT2022 y la afición lo recibió con tremenda ovación 🙌🏻



📸@kamogu pic.twitter.com/yUv2BcqjSl — Esto en Línea (@estoenlinea) February 23, 2022

Rafa Nadal volvió a la actividad apenas en enero tras haber parado por 5 meses, en su vuelta se ha comportado intratable, y tras lo mostrado en la pista ante Denis Kudla, se reafirmó como el favorito para ganar el torneo en Acapulco y ya no solamente por ser el consentido de la afición mexicana.

Nota publicada originalmente en ESTO