Nadal inaugurará en noviembre academia de tenis en Cancún

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado que en noviembre inaugurará una academia de tenis en un complejo turístico situado en Cancún (México), filial del centro de alto rendimiento que lleva su nombre en la localidad mallorquina de Manacor y primera que abre en el extranjero.



"Es nuestra primera expansión fuera (de Manacor) y para todos nosotros y para mi es un motivo de satisfacción y orgullo", ha señalado Nadal al referirse al nuevo proyecto, que constará de ocho pistas de tenis, una de padel, gimnasio y museo en el hotel Gran Palladium en Costa Mujeres (Cancún), propiedad del grupo balear Matutes.



La presentación de la academia de tenis de Nadal en el caribe mexicano ha coincidido con la celebración del segundo año de funcionamiento de su centro de Manacor.



El tenista número uno del mundo estuvo presente en la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Manacor, junto a Abel Matutes, consejero delegado del grupo Matutes, su tío y ex entrenador Toni Nadal, su actual preparador Carlos Moyá, su padre, Sebastián Nadal, y diferentes responsables del funcionamiento de su academia.

Tenis Rafa Nadal echa la mano durante inundaciones en Mallorca

Rafa Nadal ha resumido lo que ha sido la trayectoria de su academia en estos dos años y ha asegurado que siente "una gran satisfacción personal" por los objetivos alcanzados hasta ahora.



"Se ha hecho una labor muy importante, pero como siempre digo, todo es mejorable. No es fácil gestionar la vida de 120 jóvenes que confían en nosotros para mejorar no solo su nivel tenístico, sino que también personal, con unos estudios que son exigentes y unas familias a las que tenemos responder como se merece la confianza depositada en nosotros", ha resumido el tenista mallorquín.



Nadal tiene previsto reaparecer la próxima semana en el torneo de París-Bercy, una vez superada la lesión en la rodilla derecha que le obligó a abandonar en las semifinales del pasado Open USA cuando se enfrentaba con el argentino Juan Martín del Potro.



El portavoz del tenista balear comunicó a los periodistas que no iba a realizar más declaraciones de las que hizo sobre sus academias de Manacor y Cancún.



La Rafa Nadal Academy reúne a jugadores de 40 países y en sus pistas se han disputado varios torneos, entre ellos un Challenge y, en diciembre, será sede del Campeonato de España Futures Sub-23.



El director de la academia, Toni Nadal, también expresó su satisfacción por las numerosas actividades realizadas en esos dos años y dijo que detrás de todo lo alcanzado "hay mucho trabajo y dedicación".