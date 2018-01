Rafael Nadal se retira del Abierto de Australia por lesión

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, se retiró este martes en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el croata Marin Cilic, cuando el marcador le era desfavorable por 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2 y 2-0.

Nadal solicitó asistencia médica en el cuarto set, cuando Cilic dominaba por 4-1, para ser atendido en la parte superior del muslo derecho. El mallorquín, de 31 años, resistió algunos juegos más, pero comunicó su retirada con 2-0 en el quinto set.

Ésta es la segunda vez que Rafael Nadal abandona un encuentro en el Abierto de Australia. En la edición de 2010 le frenó otra lesión en el duelo de cuartos de final ante el británico Andy Murray.

Ésta es la segunda vez que Rafael Nadal abandona un encuentro en el Abierto de Australia. En la edición de 2010 le frenó otra lesión en el duelo de cuartos de final ante el británico Andy Murray.

El español, que retendrá el número uno del mundo pese a su precipitado adiós de Melbourne Park, también se vio disminuido por una contractura en la espalda en el entrenamiento previo de la final de 2014 ante el suizo Stan Wawrinka, pero entonces sí pudo terminar el choque.

En esta ocasión, sin embargo, su cuerpo no resistió.

Después de tres horas y 47 minutos, se acercó a la red cabizbajo para asumir su retirada del primer Grand Slam de la temporada, el primer evento en el que participaba en 2018, tras darse de baja en la exhibición de Abu Dabi y en el ATP de Brisbane, para cuidarse una lesión en la rodilla derecha producida en el primer partido de las ATP Finals en Londres, contra el belga David Goffin.

"In the fourth at one movement, one dropshot I think, I felt something. At that moment I thought something happened, but I didn't realise how bad, how bad was what's going on in that moment." - Rafael Nadal



- Rafael #Nadal#AusOpen pic.twitter.com/k6onhOESIE — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 de enero de 2018

La caída de Rafael Nadal en cuartos de final deja el cuadro individual masculino sin el gran favorito, campeón en 2009 y finalista en 2012, 2014 y 2017.

Por la parte alta, Marin Cilic y el británico Kyle Edmund -verdugo este martes del 'maestro' Grigor Dimitrov- protagonizarán una de las semifinales. La segunda quedará definida este miércoles tras la disputa de los otros dos duelos de cuartos de final.

El suizo Roger Federer, último campeón en Melbourne Park, se medirá con el checo Tomas Berdych, mientras que el estadounidense Tennys Sandgren retará al surcoreano Hyeon Chung.