Rafael Nadal sigue imparable, clasifica a cuartos de final en Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal no requirió de tanto esfuerzo para instalarse entre los ocho mejores tenistas en el campeonato de Wimbledon, luego de vencer al portugués João Sousa.

Con un tiempo de una hora y 45 minutos, el actual número dos del mundo término por imponerse de manera soberbia ante Sousa en tres sets de 6-2 cada uno, con lo cual reafirmó su perfecto camino en suelo inglés.

Desde el primer momento, el oriundo de Mallorca fue ampliamente dominante ante su rival, que no supo responder y terminó por sucumbir ante el poderío del español, ahora Nadal espera a su próximo contrincante para los cuartos de final, que saldrá del duelo entre los estadounidenses Sam Querrey y Tennys Sandgren.

Is 2019 the year @RafaelNadal wins his third #Wimbledon title?



The Spaniard cruises through to his seventh quarter-final at The Championships with an impressive victory over Joao Sousa pic.twitter.com/Mn16MmomzB — Wimbledon (@Wimbledon) 8 de julio de 2019

En tanto, su compatriota Roberto Bautista Agut tampoco tuvo inconvenientes para estar entre los ocho mejores del torneo luego de ganar por parciales de 6-3, 7-5 y 6-2 al francés Benoît Paire; y su siguiente rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Guido Pella y el canadiense Milos Raonic.