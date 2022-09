Roger Federer anuncia su retirada del mundo del tenis

El legendario tenista suizo Roger Federer anunció este jueves en un comunicado su retirada al término de la Laver Cup, competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

"La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP", publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera.

Te recomendamos: Carlos Alcaraz, nuevo monarca del US Open y número uno del mundo

"Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito", completó Federer.

El suizo no ha jugado al tenis desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en 2021, debido a sus problemas en una rodilla.

"Es una decisión agridulce, ya que voy a extrañar todo lo que el circuito me ha aportado. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas para celebrar", señaló el exnúmero uno mundial, que tenía el récord de títulos de Grand Slam, antes de ser superado por Rafael Nadal y después por Novak Djokovic.

Roger Federer, que cuenta entre sus triunfos con ocho títulos en Wimbledon, se considera como "una de las personas más afortunadas del mundo" en su mensaje en las redes sociales.

"Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible", explicó.

El jugador suizo ganó, además de ocho torneos de Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia, cinco veces el Abierto de Estados Unidos y una vez Roland Garros.



Accedió por primera vez al número uno mundial el 2 de febrero de 2004.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



Se retira con 103 títulos, un balance de 1.251 partidos ganados y 275 perdidos y unas ganancias oficiales, según la ATP, de 130,5 millones de dólares.