Wimbledon: Djokovic supera a Musetti en semis, repetirá final con Alcaraz

Londres.- El serbio Novak Djokovic pudo con el inexperto Lorenzo Musetti (6-4, 7-6 (2) y 6-4) y repetirá final en Wimbledon contra el español Carlos Alcaraz, defensor del título.

Musetti dio la cara frente al siete veces campeón, pero se deshizo en los momentos de presión y cayó derrotado en la que era su primera semifinal de un Grand Slam.

Pese a la grandísima gira de hierba de Musetti, con semifinales en Stuttgart y final en Queen's antes de este resultado en Wimbledon, el mejor de su carrera en un Grande, Djokovic fue demasiado para el italiano, que disfrutó de sus momentos de gloria, pero que no pudo capitalizar contra un rival descansado y ajeno a la rodilla.

El serbio no disputó los cuartos de final por la retirada de Alex de Miñaur y llegó sin la tralla y el cansancio de la clase de partido que hubiera planteado el australiano.

Sin ese hándicap, Djokovic hizo sangre en los nervios del italiano, que no había pisado nunca la pista central de Wimbledon más allá del calentamiento previo que hizo en la misma pista, una especie de gesto por parte de la organización para que se adaptara a las circunstancias que le esperaban.

Pero una cosa es calentar con unos cuantos curiosos en la grada y otra es tener al mejor de la historia y 15.000 personas con los ojos fijos en ti.

Tras ceder el primer set con el titubeo y la épica de salvar primero tres bolas de parcial, Musetti desplegó durante cuatro juegos su mejor tenis del torneo. Llegó a tener un 3-1 de ventaja cimentado en un juego espectacular, pero esto se diluyó en minutos y a la primera oportunidad de rotura de la que dispuso el de Belgrado.

Djokovic supera a Musetti en semis, repetirá final con Alcaraz. | Foto: EFE

En el desempate, Djokovic no mostró piedad. Rompió los dos primeros servicios de Musetti y le emplazó a una derrota que llegó sin consideraciones ni paliativos por la vía rápida. Antes de que anocheciera en Londres, Musetti estaba ya camino del vestuario, con la sensación de que había hecho un buen partido, pero de que ante Djokovic hace falta muchísimo más.

Este domingo, el campeón de 24 Grand Slams tendrá la oportunidad de sumar uno más y despegarse de una vez por todas de Margaret Court, quien también ganó 24, pero a caballo entre la Era Amateur y la Era Abierta. Djokovic volverá a tener a Alcaraz en la final, su verdugo el año pasado.

Será el primer choque entre ambos desde las semifinales de la Finales ATP, que se quedó el serbio.

Djokovic: "Alcaraz va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no"

Djokovic aseguró que no quiere parar aquí y que espera "ganar el trofeo" el domingo, cuando se enfrente al español Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, al que desea suerte en el futuro, pero no en este Grand Slam.

El de Belgrado venció a Lorenzo Musetti en tres sets y repetirá contra Alcaraz la final de Wimbledon.

"No quiero parar aquí, espero ganar ese trofeo el domingo", dijo Djokovic en la entrevista a pie de pista, antes de ser preguntado si espera un resultado diferente al de hace un año.

"Espero que sí, él seguro que no. (Carlos) es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente le quiere... Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro sin dudas".

"Él va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en quince años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí".