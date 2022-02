Zverev se disculpa tras ser expulsado en Acapulco, ¿Por que agredió al juez?

Alexander Zverev perdió la cabeza y eso le costó la expulsión del Abierto Mexicano de Tenis. Tras agredir al juez con su raqueta en el juego de dobles, el alemán fue retirado del cuadro principal de Acapulco y no podrá defender más el título que levantó el año pasado.

El número tres del mundo prometió a su llegada brindar el espectáculo que merece la afición mexicana, sin embargo, su retirada cambia todas las circunstancias, por lo que mandó un mensaje para disculparse por todo lo ocurrido.

Te puede interesar: Alexander Zverev es expulsado del Abierto de Acapulco por agredir a juez

“Es difícil poner en palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi actitud hacia él estuvo mal y fue inaceptable, estoy decepcionado de mí mismo”, inició ‘Sascha’.

“Fue una situación que no debió de pasar y no hay excusa. También me quiero disculpar con los aficionados, el torneo y el deporte que tanto amo”, continuó.

pic.twitter.com/i3zNPjvGO7 — Alexander Zverev (@AlexZverev) October 4, 2021

Alex Zverev tomará unos días descanso tras lo ocurrido en nuestro país, aunque no lo reveló, su próxima parada en el circuito podría ser en Indian Wells, el primer Masters 1000 del año que comienza el 20 de marzo.

“Como todos saben, siempre dejo todo en la cancha. Ayer, fue demasiado. Tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Una disculpa a todos por decepcionarlos”, finalizó su mensaje.

Al respecto Raúl Zurutuza, director del torneo, aseguró que lo ocurrido es inadmisible, por lo que se tomó la decisión de echar al alemán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es una pena para el torneo y para todos los fans lo sucedido el día de ayer. Sin embargo, las conductas antideportivas son inaceptables, el reglamento es claro y se tiene que cumplir, sentenció.

Zverev formó parte de la inauguración de la Arena GNP y protagonizó un partido histórico ante Jenson Brooksby que terminó cerca de las 5 de la madrugada, sin embargo, no podrá continuar su participación en el Abierto Mexicano de Tenis.

Publicado originalmente en ESTO en línea.









ESCUCHA EL PODCAST DEL ESTO ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music