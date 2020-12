Tokio 2020 confirma la ruta de los relevos de la antorcha olímpica

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 confirmó la ruta de los Relevos de la Antorcha, al tiempo de iluminar el Tokyo SkyTree en Sakura para marcar la cuenta regresiva de 100 días para el inicio del recorrido.

El relevo comenzará su viaje el próximo 25 de marzo desde el Centro Nacional de Entrenamiento J-Village en Fukushima, y viajará a través de 859 municipios en las 47 prefecturas, antes de llegar al Estadio Olímpico de Tokio el 23 de julio.

La Llama Olímpica viajará 121 días antes de llegar a la Ceremonia de Inauguración de Tokio 2020; el Comité Organizador revisará una serie de contramedidas Covid-19 para garantizar que los eventos se desarrollen de forma segura.

“Esperamos que el poder del Relevo de la Antorcha pueda ser contemplado a la mayor audiencia posible. Daremos oportunidades online para que la gente pueda ver el recorrido de la antorcha en Japón y lo compartiremos con todo el mundo", dijo Yukihiko Nunomura, vicedirector general de Tokio 2020, en una rueda de prensa.

Afirmó que se trabajará continuamente para las contramedidas Covid-19 del Relevo de la Antorcha; para los portadores, los funcionarios que trabajan en el programa y los ciudadanos de los municipios locales.

“Se considerará el distanciamiento social en los lugares de reunión y en momentos del beso de la Antorcha. Queremos simplificar el programa tanto como sea posible y hemos estado tratando de minimizar el número de vehículos y también de espectadores. Este Relevo de la Antorcha recorrerá Japón y habrá muchos participantes por lo que queremos maximizar nuestros esfuerzos para evitar la propagación del Covid-19 y tomar las contramedidas suficientes”, concluyó.

