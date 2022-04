Tom Brady realiza curiosa petición a Elon Musk en caso de comprar Twitter; ¿de qué se trata?

La noticia internacional del día no es otra que la multimillonaria oferta de Elon Musk para comprar Twitter. La repercusión fue tanta que además de abarcar los mercados financieros, el anunció también impactó en el mundo del deporte, específicamente en la NFL.

Ante la revuelta de opiniones en redes sociales acerca de la posible transacción, una fue la que más llamó la atención; la de Tom Brady.

El quarterback siete veces ganador del Super Bowl le dedicó un tuit al personaje más rico del planeta, en dónde le pidió que si logra comprar Twitter, borre su tan famosa foto del combine. “¿Si compras Twitter puedes eliminar la foto del combine?”, redactó ‘The G.O.A.T.’ en su perfil.

If you buy twitter can you delete the combine photo? @elonmusk — Tom Brady (@TomBrady) April 14, 2022

Mientras tanto, otros usuarios aprovecharon para reprocharle las ‘trampas’ que Brady realizó mientras estaba con los Patriots de New England, cómo el escándalo de los balones desinflados en el juego del Campeonato de la AFC contra los Colts y por el cual fue suspendido cinco juegos, o que el que realmente debería llevarse los reflectores por todos los Super Bowls que ganó es Bill Belichick.

La petición de Brady estalló en la red social donde muchas personas le comenzaron a contestar con humor. Uno de ellos fue Matt Hasselbeck QB suplente de los Colts de Indianápolis. “No sé… ¡la foto de Combine demuestra que el método TB12 funciona!”, le señaló.

I don’t know.. the Combine photo proves that the TB12 method works! 🤷‍♂️ — Matt Hasselbeck (@Hasselbeck) April 14, 2022

La foto que ‘TB12’ pide borrar trata del scout combine del 2000, evento donde los jugadores son puestos a prueba por la NFL para así poder entrar al Draft y posteriormente ser elegidos por alguna franquicia. En el material se le puede ver a Brady muy delgado y sin playera, y a través de las décadas se ha vuelto icónica entre los amantes del futbol americano. ‘The G.O.A.T’ volvió de un corto retiro de apenas dos meses y confirmó que jugará una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers en el 2022.

Por otro lado, la junta directiva de Twitter anunció que analizará la oferta de 43 mil millones de dólares de Elon Musk, quien es dueño de PayPal, Tesla y el programa espacial de Space X, entre otras compañías exitosas.