Tras 10 días de desaparecida hallan sin vida a ex esquiadora olímpica

El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, la primera medallista española en unos Juegos Olímpicos de invierno, desaparecida desde hace unos diez días, fue encontrado este miércoles en la sierra madrileña del Guadarrama, anunciaron las autoridades.

El cuerpo de la ex esquiadora olímpica fue descubierto en la sierra madrileña, al noroeste de la capital, tras varios días de búsqueda que movilizó a centenares de policías, bomberos y voluntarios.

"El Consejo Superior de Deportes (CSD) lamenta enormemente el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa y envía sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la esquiadora olímpica. El deporte español lamenta su pérdida", afirmó este organismo, dependiente del ministerio de Deporte español.

You were the first Spanish female medalist in any Winter Olympic Games. More importantly, you were loved by your fellow Spaniards. You passed away in your beloved mountains... Rest in peace, #BlancaFernandezOchoa 🙏😞 pic.twitter.com/aoBbmiSHo1 — María Traver (@MTraverAndujar) September 4, 2019

"Profesionales de las Fuerzas de Seguridad, servicios de emergencias y numerosos voluntarios se han volcado en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Pero no pudo ser. Mi cariño para toda su familia", tuiteó, por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre una foto de la deportista con su medalla olímpica.

Blanca Fernández Ochoa, de 56 años, se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 23 de agosto, aunque no fue hasta el día 31 cuando la policía española hizo pública esta desaparición para pedir la colaboración ciudadana.

Aficionada a la montaña

La exdeportista era muy aficionada a salir a hacer senderismo, según declaraciones de sus familiares a la prensa, especialmente en la sierra madrileña, un lugar que conocía bien.

Desde que se supo su desaparición se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y aire, con helicópteros y drones equipados con cámaras térmicas para peinar cada pequeño lugar de la sierra.

Blanca Fernández Ochoa saltó al primer plano deportivo cuando ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992 en slalom, convirtiéndose en la primera mujer en lograr una presea olímpica invernal para España.

Por vosotros me hice amante del esquí, por vosotros adore mi Sierra, mi Sierra Nevada...

Descansa en paz Campeona.🥉

Mi mas sentido pésame a la familia y amigos de #BlancaFernandezOchoa pic.twitter.com/vQip8PbkGT — Sali Verde® (@Savercu) September 4, 2019

Era hermana de Francisco Fernández Ochoa, primer campeón olímpico español de esquí al ganar el oro en slalom especial en los Juegos Olímpicos de Saporo-1972, quien falleció en 2006 a consecuencia de un cáncer.

Ganadora también de cuatro pruebas de la Copa del Mundo, Blanca Fernández Ochoa se había retirado del deporte tras su éxito olímpico en Albertville.

Tras su retirada, la exmedallista olímpica regentó tiendas de deportes de su familia, dio clases de esquí e incluso apareció en algunos programas de televisión.

Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de condolencias no se ha hecho esperar.

"Ha sido una pionera y referente dentro de los deportes de invierno, medallista olímpica y una esquiadora en la que nos hemos fijado todas las generaciones", afirmó la presidenta del CSD, María José Rienda, también ex esquiadora olímpica, en un comunicado.

Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos de Blanca Fernandez Ochoa, D.E.P. pic.twitter.com/SIuC6esDZa — Cs Marmolejo (@CsMarmolejo) September 4, 2019

"Absolutamente consternados y apenados por el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Mi más sincero pésame y el de todo el movimiento olímpico español a sus familiares y amigos", tuiteó el presidente del Comité Olímpico español, Alejandro Blanco.

El club Real Madrid se unió también al gran número de mensajes de solidaridad lamentando "profundamente el fallecimiento" de Blanca Fernández Ochoa.