Tras Exatlón, Daniel Corral va por una medalla olímpica

A 50 años de los Juegos Olímpicos de México 1968, la gimnasia ha evolucionado de una manera insospechada y Daniel Corral en ese recorrido por la historia, admiró una de las esculturas monumentales de la Ruta de la Amistad y al pie de la sección dos de la zona arqueológica de Cuicuilco, anunció que no se retira del deporte de alta competencia.



“Después de salir del Exatlón viene uno de los sueños y proyectos más importantes de mi carrera deportiva que es prepararme nuevamente para unos Juegos Olímpicos, si Dios quiere, Tokio 2020”, aseveró el originario de Ensenada, Baja California.

“Lo más cercano que estuve del podio fue en Londres 2012, donde me quedé en quinto lugar. Entonces, espero que la tercera sea la vencida, con el fin de retirarme cumpliendo todos mis objetivos, y por lo mismo he vuelto a los entrenamientos”, dijo el afamado deportista que tiene como nuevo entrenador al ex gimnasta Luis Sosa.

Amigo de la familia, el estadounidense Steve Butcher, presidente del Comité Técnico de la FIG, ha sido un aliado en su carrera deportiva, recibe consejos y recomendaciones enfocadas al deporte y la realización personal. Daniel ha retomado los entrenamientos con una nueva visión, con más experiencia y estabilidad emocional.

“Simplemente tratar de plasmarlo de una manera más inteligente, de una manera más sabía y aprender de los errores que he cometido, de todo ello siempre se aprende algo, siempre hay una lección y creo que en este ciclo olímpico va a ser diferente, lo voy a disfrutar muchísimo”, declaró Daniel, quien espera reaparecer en el Campeonato Mundial de Doha, del 12 al 28 de octubre del presente año.

EVOLUCIONA CADA AÑO



La gimnasia no se compara a la que se practicó hace 50 años. Para empezar el código de puntuación es diferente, antes se calificada sobre 10 y ahora no hay límite, “los ejercicios que se hacen en comparación son un mundo de diferencia. Antes lo más complicado en piso era un doble giro y los gimnastas actuales hacen cuatro giros y medio con rebotes a otros giros o dobles mortales con giros”.

No hay que esperar cada cuatro años para que la gimnasia cambie cada ciclo olímpico, sino año con año se transforma muchísimo. Los aparatos evolucionan tecnológicamente al mismo ritmo, “entre más complicada la gimnasia se requieren aparatos más seguros con el fin de que el deporte progrese”, concluyó.



CONOCIÓ LA VILLA OLÍMPICA

Detrás de Daniel se ubica la escultura del artista belga Jacques Moeschal llamada “Disco Solar”, la misma que da acceso a la Villa Olímpica de México 68, donde la gimnasta checoslovaca Vera Caslavska contrajo nupcias.



“Este lugar tiene muchísima historia, ojalá y me hubiera tocado en mi carrera deportiva poder compartir momentos tan increíbles como son los Juegos Olímpicos aquí en mí país y con mi gente. Lo más cercano a ese sentimiento fueron los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y fue un ambiente increíble”, y con esta influencia manifestó que sería importante que México fuera una vez más anfitrión olímpico.

“Las nuevas generaciones conozcan que son unos Juegos Olímpicos, tengan la oportunidad de tener de cerca a los mejores que existen en este planeta ycreo que eso es algo súper importante que México debería tener como objetivo,porque creo que puede generar un impacto en toda la sociedad”, estableció como reto Daniel para mostrar que México es un Estado Moderno como lo fue en 1968.