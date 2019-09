Tras suspensión por violencia doméstica, Julio Urías regresa al beisbol

Los Ángeles.- El mexicano Julio Urías terminó de cumplir suspensión de 20 juegos por acusaciones de violencia doméstica y está listo para "avanzar", una frase que el zurdo usó a menudo cuando regresó a Los Ángeles Dodgers.

Urías fue agregado al roster de activos el lunes junto al jugador de cuadro Gavin Lux, el prospecto quinto clasificado por Keith Law, de ESPN, a mitad de temporada.

Urías abrió el partido de este martes contra los Colorado Rockies, con un máximo de tres entradas, y podría continuar extendiéndose en el futuro.

El altercado

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, cree que Urias "definitivamente aprendió" de su experiencia.

La suspensión de Urías se debió a un altercado del 13 de mayo con una mujer en el estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles, que condujo a su arresto.

La oficina del Fiscal anunció un mes después que no presentaría cargos contra Urías, siempre y cuando participara en un programa de asesoramiento doméstico de 52 semanas y no cometiera actos de violencia en el próximo año.

Sin embargo, Urías, de 23 años, violó los términos de la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Asalto Sexual y Abuso Infantil de MLB y fue suspendido el 17 de agosto.

Check out all of the photos from tonight on the #Dodgers Photoblog!



📸: https://t.co/MghpfAoNCh pic.twitter.com/gXZKLKcvi0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 3, 2019

"Fue muy difícil, pero estoy feliz de estar de vuelta aquí, feliz de que mis compañeros de equipo me hayan recibido de la forma en que siempre lo han hecho, de la mejor manera posible. Todo va por buen camino", dijo Urias.

El abogado de la ciudad dijo que estaba aplazando el enjuiciamiento porque Urías no tenía antecedentes de comportamiento criminal y el incidente no resultó en ninguna lesión física, ni la mujer involucrada en el altercado indicó a los oficiales de policía o testigos que creía que era una víctima.

En una declaración emitida a través de la Asociación de Jugadores de MLB, Urías dijo: que estaba "cooperando completamente".

"Es importante para mí no crear incertidumbre para mis compañeros de equipo. Asumo la plena responsabilidad por lo que creo que fue mi conducta inapropiada durante el incidente".

Sobre la decisión de la liga Urias dijo que respetaba la decisión.

"Respeto la decisión de la liga. Fue su decisión. Lo acepto completamente. Eso ya pasó. Estoy de vuelta aquí, con mi equipo, y estoy avanzando".

Inicio prometedor

Urías tuvo un inicio prometedor como novato de 19 años en 2016, registrando una efectividad de 3.39 y ponchando a 84 bateadores en 77 entradas.

Pasó la mayor parte de los siguientes dos años recuperándose de una cirugía de hombro, pero regresó a tiempo para ayudar a los Dodgers desde el bullpen en la postemporada del año pasado.

Victory formation! pic.twitter.com/0chPRFnaYB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 3, 2019

Estuvo la temporada 2019 principalmente como relevista de varias entradas, con una efectividad de 2.53, un WHIP de 1.09 y una relación de ponches-bases por bolas de 2.91 en 67⅔ entradas.

Con Rich Hill aún trabajando para recuperarse de una lesión en el codo y Kenta Maeda esperando pasar la mayor parte de octubre como relevista de alto apalancamiento, Urías tiene la oportunidad de hacerse un papel como el abridor número 4 de los Dodgers detrás de Clayton Kershaw, Hyun -Jin Ryu y Walker Buehler.

"Lo que no quería era seguir poniendo a mi equipo y a esta organización, en una posición en la que estaría distrayéndolos de la gran temporada que estamos teniendo. Estoy de vuelta ahora, afortunadamente. Estoy aquí con ellos. Y sigamos adelante", finalizó.