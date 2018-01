Tres nuevas joyas en el atletismo femenil

La salida de Brenda Flores se dio en buenos términos después de seis años de trabajar con Juan Luis Nemer y tuvieran su mejor momento durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahora la atleta entrena con el equipo del subcampeón olímpico Leo Manzano en Austin, Texas y Nemer tiene a tres nuevas joyas deportivas con mucho talento.

“Es algo que duele, no puedo decir que pasa y el que sigue, duele porque toda la parte formativa la vivimos juntos. Ella llegó conmigo en 2011, entonces fueron seis años de trabajo muy importantes y con grandes logros, cosa que no me había pasado con ningún atleta”, reconoció el entrenador que ha tenido entre otros atletas al maratonista Dionicio Cerón. Con la atleta Brenda Flores la ruptura se dio en buenos términos y con las puertas abiertas.

Juan Luis ahora enfocó sus baterías en Pilar Covarrubias, quien se ha convertido en una de las tres mejores corredoras de México, en los 800 metros planos. Con ella buscará este año el pase a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.

Después tiene en su equipo, a una chica de 17 años, Mariana Martínez que tiene 8 años de experiencia y llegó al equipo de Nemer en el año 2012. El año pasado logró marcas muy interesantes de 4 minutos y 36 segundos en los 1,500 metros y 10 minutos y 9 segundos en los tres mil metros planos.

“Las marcas tal vez no digan mucho, pero en las condiciones que las dio en la Olimpiada Nacional, corrió al mediodía con 31 grados y una humedad altísima, si las proyectamos las marcas en condiciones mejores da una pauta que dentro de uno o dos años puede correr muy bien”, expresó Juan Luis, con la idea de atacar este año las marcas en 3 y 5 mil metros para asistir al Campeonato Mundial de Atletismo sub 20, en Tempere, Finlandia, del 19 al 24 de julio.

Y tiene a otra niña originaria de Tlaxcala que se llama Maya Rivera, ya esta preseleccionada para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, en el mes de octubre. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo ya solicitó sus documentos.

“Ella vive en Apizaco, Tlaxcala y yo los asesoro en cuanto al trabajo y el responsable directo es su papá, quien tuvo la confianza de acercarse y pedirme el apoyo y son esas tres niñas”, explicó el entrenador que se formó en el equipo de Rodolfo Gómez. Maya el año pasado fue campeona nacional y doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional, en los 800 y 2 mil metros planos en la categoría sub16. Este año correrá las pruebas de 1500 y 3 mil metros lisos, en la sub 18.

Este temporada las tres atletas competirán en Estados Unidos entre el mes de abril y mayo. Viajan a Tijuana, rentarán un auto y de ahí por carretera se irán a Los Ángeles: “le echas el tarjetazo y ya los chavos le van depositando”, concluyó Nemer con el optimismo sobre el futuro de su equipo.