Conoce los eventos deportivos que se celebrarán en México

Después de ser reconocido como el "Mejor Live Sports Experience" entre más de 450 eventos en los Leaders Sports Awards 2019 el Gran Premio de México regresa buscando emular a la condecorada edición del año anterior.

El próximo 27 de octubre la fiesta sigue en el Autódromo Hermanos Rodríguez para aumentar el legado y proyección que el país azteca le ha ofrecido a la F1.

La CDMX volverá a brillar con los mejores pilotos del planeta, donde Sergio 'Checo' Pérez buscará destacar en su tierra natal y escalar peldaños en la clasificación. Al momento, el piloto de Racing Point Force India se coloca en la posición 13, previo al GP de Japón que se disputará el 13 de octubre en el Circuito de Suzuka.

Pero la fiesta y los mejores eventos deportivos no se detienen en México, ya que también se recibirá otros espectáculos de talla mundial en lo que resta del año.

La NFL y el Monday Night Football llegarán en noviembre al Estadio Azteca con el choque entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles.

We’re headed to Mexico City for Monday Night Football! We will face the Chargers on November 18. #VamosChiefs pic.twitter.com/aMJWNIi08v — Kansas City Chiefs (@Chiefs) April 17, 2019

Bolts. Chiefs. Monday Night. Mexico City.



→ https://t.co/RFKft7w9nL pic.twitter.com/n19SdmRH32 — Los Angeles Chargers (@Chargers) April 17, 2019

Además, la NBA también vibrará en el país azteca, en la Arena Ciudad de México. El 12 de diciembre se medirán los Mavericks de Dallas contra los Pistons de Detroit; mientras que dos días después se verán las caras los Suns de Phoenix ante los Spurs de San Antonio. Será la primera vez que cuatro equipos profesionales de la NBA jueguen en la capital mexicana.

OFFICIAL: The NBA and Zignia Live announced today that The NBA Mexico City Games 2019 will feature the Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Phoenix Suns and San Antonio Spurs playing two regular-season games at the Arena Ciudad de Mexico in Mexico City!



👉https://t.co/uLD2n0b3Xl pic.twitter.com/rVq4Ku4wY0 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 7, 2019

Marque sus calendarios, Familia Spurs 🗓



We’re headed to Mexico in December to take on the @Suns as part of Los Juegos de la NBA Ciudad de Mexico 2019 🇲🇽



➡️ https://t.co/fwvTjFCUEL pic.twitter.com/PRe9mS4qE9 — San Antonio Spurs (@spurs) June 7, 2019

No cabe duda que México y su gran afición han llamado la atención de las mejores competiciones del mundo, por lo que se mantiene como un objetivo principal para celebrar los mejores eventos deportivos.