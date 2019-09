Último Guerrero a puesta la cabellera en el 86 Aniversario del CMLL

Con la madurez que el caso requiere, Último Guerrero sabe lo difícil que será meterse a la jaula en el 86 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el viernes 27 de septiembre, cuando apueste su cabellera ante otros seis rivales: Ciber The Main Man, Gilbert El Boricua, Volador Jr, Negro Casas, Bárbaro Cavernario y Big Daddy.

A dos semanas para celebrarse el magno evento de la empresa Seria y Estable, el “Luchador de Otro Nivel” reconoció que el compromiso será de suma importancia, ya que luchar en una jaula siempre resulta complicado, pero tiene en mente dos objetivos: salir lo más rápido posible, o si se quedara, rapar ya sea al “Devorador de Pecados” o al “Mesías de la Lucha Libre” Gilbert El Boricua.

“Aquí en la jaula tienen que haber estrategias, si ya entramos no sé si nos vayan a dar minutos para salir o después de un tiempo poder salir (de la jaula). Ahora tengo dos objetivos, si veo que ellos (mis rivales) ya se salieron, ya no me voy a arriesgar o por querer ganarle a Negro Casas, como dicen, no me vaya a salir el tiro por la culata; pero, si veo que si ellos dos (Ciber y Gilbert) ya se salieron, tendré que buscar salir”, adelantó.

DESVENTAJA

No obstante, es el propio líder de los Guerreros Laguneros quien reconoció no ser especialista en luchas con esta modalidad, ya que el “Main Man de la Lucha Libre” y Ricky Banderas cuentan con esa experiencia, porque en repetidas ocasiones arriesgaron el físico en otras empresas donde trabajaron antes.

“Ellos (Ciber The Main Man y Gilbert El Boricua) tienen más experiencia, porque han hecho más luchas, aquí no se quema mucho ese cartucho de una jaula.

"Recuerdo que el último fue el que perdió El Felino, aquí en la Arena México, no tengo mucha experiencia; hay que amarrar cinta aquí en los nudillos para que aguante y salirnos”, apuntó.

Lejos de pensar en una estrategia de lucha, lo ideal sería para el campeón Mundial de peso Completo y de Tríos del CMLL es usar el calzado adecuado para poder escapar rápido y a como dé lugar para estar del otro lado de la jaula y mantener intacta su larga cabellera.