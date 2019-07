[Video] Cae techo de auditorio en Aguascalientes y paran jornada del Mundial de Voleibol

León, Guanajuato.- Mientras en León todo transcurrió con normalidad, en la sede principal de Aguascalientes tuvo que verse suspendida la mitad de la segunda jornada del Mundial de Voleibol Femenil Sub-20, luego de que parte de la techumbre del Auditorio Morelos se desplomara.

Las selecciones de Brasil y Japón disputaban el primer set de su partido, cuando de repente la estructura colapso debido a una fuerte lluvia que azotó la capital hidrocálida.

De inmediato, los cuerpos de emergencia actuaron y se evacuó la zona, sin embargo, el agua logró colarse hasta la cancha y fue imposible reanudar las acciones; no hubo reporte de personas lesionadas y en las próximas horas se decidirá si hay un cambio de sede.

Previo al incidente, Cuba sumó su segunda derrota al caer 25-20, 25-13 y 25-17, ante su similar de Italia, en tanto que República Dominicana venció 25-19, 25-15 y 25-14, al débil representativo de Ruanda. México no pudo enfrentarse a los Estados Unidos.

Mientras tanto, en el Domo de la Feria, de León, la campeona China le ganó en cinco sets a Polonia, con parciales de 23-25, 25-17, 25-12, 25-27 y 15-5.

Este domingo termina la primera fase, cuando en la ciudad del calzado se midan Polonia Vs. Perú, Egipto Vs. China, Turquía Vs. Serbia y Argentina Vs. Rusia.

Campeonato Mundial de Voleibol Femenil Sub-20

Programa de Juegos (14 de Julio)

Hora Sede Juego

12:30 León Polonia Vs. Perú

12:30 Aguascalientes Estados Unidos Vs. Cuba

15:00 León Egipto Vs. China

15:00 Aguascalientes Brasil Vs. Ruanda

17:30 León Turquía Vs. Serbia

17:30 Aguascalientes República Dominicana Vs. Japón

20:00 León Argentina Vs. Rusia

20:00 Aguascalientes México Vs. Italia