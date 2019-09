Así hicieron las paces David Faitelson y Paco Gabriel de Anda tras insultarse

La calma llegó al programa Futbol Picante, de ESPN. Tras insultarse, David Faitelson y Paco Gabriel de Anda se disculparon ante el público y sus compañeros luego que perdieron la cabeza durante la transmisión en vivo.

El exfutbolista fue el primero en hablar: “Pido disculpas al público que vio momentos incómodos e innecesarios, no puede volver a suceder. Una disculpa a los compañeros que estaban en la mesa, ya hablé con Hugo (Sánchez), con José Ramón (Fernández) y Pietra (Jorge Pietrasanta).

Luego que Faitelson involucró en la pelea a su hermano Juan Carlos de Anda, señaló:

“David, tú me ofreciste una disculpa y la acepté, y yo también te la ofrezco a ti. Sabes que cuando se toca temas personales y de familia, la sangre hierve, ahí también reaccioné y me equivoqué. Agradezco que hayas hablado con Juan Carlos, mi hermano, porque él simplemente no tenía nada que ver”.

El mensaje de @Faitelson_ESPN y Paco Gabriel. pic.twitter.com/lFEwLDDQGd — Futbol Picante (@futpicante) 12 de septiembre de 2019

Por su parte, el periodista admitió que se equivocó y “perdió” la cabeza.

“Reitero mis disculpas para ti, para la mesa del trabajo y para el público. Me equivoqué, perdí la cabeza, tuve un mal día y trataré de recuperarme de ese día”.

Sobre Juan Carlos de Anda, excolaborador de Fox Sports y ESPN quien se defendió y hasta calificó a David como “cerdo del micrófono”, Faitelson comentó que ya habló con él, “que no tenía nada que ver en el asunto, le ofrecí una disculpa, la aceptó y me dio mucho gusto, la próxima semana nos sentaremos a tomar un café y a platicar”.